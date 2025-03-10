ЗСУ збільшили ефективність дронів на 22% - Сирський розкрив нові дані
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ повідомив про зростання ефективності ударів українських дронів у лютому порівняно з січнем. Сирський також розповів про розвиток безпілотних систем та впровадження нових технологій.
Українські оператори дронами у лютому уразили та знищили цілей росіян на 22% більше у порівнянні з січнем. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у понеділок у соцмережах, передає УНН.
У лютому уражено та знищено цілей противника на 22% більше в порівнянні з січнем. Найбільш ефективно завдають уражень по ворогу наші FPV-дрони та бомбери мультироторного типу
Сирський оприлюднив цю інформацію за підсумками традиційної щомісячної робочої наради у режимі відеоконференцзв’язку з питань розвитку безпілотних систем.
Він заслухав звіти командувача СБС ЗСУ щодо розвитку спроможностей, результатів бойової роботи підрозділів безпілотних систем, а також щодо реалізації завдань із формування та масштабування частин БпС.
Сирський зазначив, що особливо цінною частиною таких нарад він вважає доповіді командирів підрозділів БпАК щодо застосування і розвитку безпілотних сил та засобів. За його словами, важливий досвід "Мадяра", "Ахіллеса", інших командирів, допомагає покращити роботу за цим напрямком в усіх Збройних Силах.
В ЗСУ розпочався проєкт “Лінія дронів” для розвитку безпілотників03.03.25, 13:58 • 35890 переглядiв
"Приділив окрему увагу розробці Концепції застосування. Існує нагальна потреба впровадити єдиний стандарт роботи безпілотних систем у всіх підрозділах - для поліпшення координації в ході виконання бойових завдань", - зазначив Головком.
"Водночас, і ворог не стоїть на місці. Російська армія переймає наш досвід та нарощує власні напрацювання в галузі дронів. Заслухав чергову доповідь розвідки щодо формування військ БпС у збройних силах росії, де сформовано управління начальника військ БпС, створено підрозділи БпАК швидкого реагування, розвивається напрямок дронів з управлінням на оптоволокні", - розповів Сирський.
Він зауважив, що Україна також збільшує використання дронів на оптоволоконному управлінні.
"Однак, ця складова БпС ЗСУ потребує виняткової уваги і докладання максимальних зусиль. Ми просто не маємо права відставати від противника в тих галузях технологічної війни, де повинні озброюватися та посилюватися за рахунок власних ресурсів. Визначив завдання щодо комплектування особовим складом відповідних підрозділів БпС. Довів наказ про нагородження кращих військовослужбовців", - написав Сирський.
Доповнення
Партнерам України показали розробки українського ОПК - у тому числі FPV-дрони на оптоволокні, річкові дрони, ракети-дрони і наземні роботизовані платформи.