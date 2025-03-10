ВСУ увеличили эффективность дронов на 22% - Сырский раскрыл новые данные
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ сообщил о росте эффективности ударов украинских дронов в феврале по сравнению с январем. Сирский также рассказал о развитии беспилотных систем и внедрении новых технологий.
Украинские операторы дронов в феврале поразили и уничтожили целей россиян на 22% больше по сравнению с январем. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в понедельник в соцсетях, передает УНН.
В феврале поражено и уничтожено целей противника на 22% больше по сравнению с январем. Наиболее эффективно наносят удары по врагу наши FPV-дроны и бомберы мультироторного типа
Сырский обнародовал эту информацию по итогам традиционного ежемесячного рабочего совещания в режиме видеоконференции по вопросам развития беспилотных систем.
Он заслушал отчеты командующего СБС ВСУ по развитию возможностей, результатам боевой работы подразделений беспилотных систем, а также по реализации задач по формированию и масштабированию частей БпС.
Сырский отметил, что особенно ценной частью таких совещаний он считает доклады командиров подразделений БпАК по применению и развитию беспилотных сил и средств. По его словам, важный опыт "Мадяра", "Ахиллеса", других командиров, помогает улучшить работу в этом направлении во всех Вооруженных Силах.
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"Уделил отдельное внимание разработке Концепции применения. Существует настоятельная необходимость внедрить единый стандарт работы беспилотных систем во всех подразделениях - для улучшения координации в ходе выполнения боевых задач", - отметил Главком.
"В то же время, и враг не стоит на месте. Российская армия перенимает наш опыт и наращивает собственные наработки в области дронов. Заслушал очередной доклад разведки по формированию войск БпС в вооруженных силах россии, где сформировано управление начальника войск БпС, созданы подразделения БпАК быстрого реагирования, развивается направление дронов с управлением на оптоволокне", - рассказал Сырский.
Он отметил, что Украина также увеличивает использование дронов на оптоволоконном управлении.
"Однако, эта составляющая БпС ВСУ требует исключительного внимания и приложения максимальных усилий. Мы просто не имеем права отставать от противника в тех областях технологической войны, где должны вооружаться и усиливаться за счет собственных ресурсов. Определил задачи по комплектованию личным составом соответствующих подразделений БпС. Довел приказ о награждении лучших военнослужащих", - написал Сырский.
Дополнение
Партнерам Украины показали разработки украинского ОПК - в том числе FPV-дроны на оптоволокне, речные дроны, ракеты-дроны и наземные роботизированные платформы.