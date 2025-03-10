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ВСУ увеличили эффективность дронов на 22% - Сырский раскрыл новые данные

Киев • УНН

 • 21878 просмотра

Главнокомандующий ВСУ сообщил о росте эффективности ударов украинских дронов в феврале по сравнению с январем. Сирский также рассказал о развитии беспилотных систем и внедрении новых технологий.

ВСУ увеличили эффективность дронов на 22% - Сырский раскрыл новые данные

Украинские операторы дронов в феврале поразили и уничтожили целей россиян на 22% больше по сравнению с январем. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в понедельник в соцсетях, передает УНН.

В феврале поражено и уничтожено целей противника на 22% больше по сравнению с январем. Наиболее эффективно наносят удары по врагу наши FPV-дроны и бомберы мультироторного типа

- написал Сырский в Telegram.

Сырский обнародовал эту информацию по итогам традиционного ежемесячного рабочего совещания в режиме видеоконференции по вопросам развития беспилотных систем.

Он заслушал отчеты командующего СБС ВСУ по развитию возможностей, результатам боевой работы подразделений беспилотных систем, а также по реализации задач по формированию и масштабированию частей БпС.

Сырский отметил, что особенно ценной частью таких совещаний он считает доклады командиров подразделений БпАК по применению и развитию беспилотных сил и средств. По его словам, важный опыт "Мадяра", "Ахиллеса", других командиров, помогает улучшить работу в этом направлении во всех Вооруженных Силах.

В ВСУ начался проект «Линия дронов» для развития беспилотников03.03.25, 13:58 • 35885 просмотров

"Уделил отдельное внимание разработке Концепции применения. Существует настоятельная необходимость внедрить единый стандарт работы беспилотных систем во всех подразделениях - для улучшения координации в ходе выполнения боевых задач", - отметил Главком.

"В то же время, и враг не стоит на месте. Российская армия перенимает наш опыт и наращивает собственные наработки в области дронов. Заслушал очередной доклад разведки по формированию войск БпС в вооруженных силах россии, где сформировано управление начальника войск БпС, созданы подразделения БпАК быстрого реагирования, развивается направление дронов с управлением на оптоволокне", - рассказал Сырский.

Он отметил, что Украина также увеличивает использование дронов на оптоволоконном управлении.

"Однако, эта составляющая БпС ВСУ требует исключительного внимания и приложения максимальных усилий. Мы просто не имеем права отставать от противника в тех областях технологической войны, где должны вооружаться и усиливаться за счет собственных ресурсов. Определил задачи по комплектованию личным составом соответствующих подразделений БпС. Довел приказ о награждении лучших военнослужащих", - написал Сырский.

Дополнение

Партнерам Украины показали разработки украинского ОПК - в том числе FPV-дроны на оптоволокне, речные дроны, ракеты-дроны и наземные роботизированные платформы.

Анна Мурашко

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