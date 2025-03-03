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В ВСУ начался проект «Линия дронов» для развития беспилотников

Киев • УНН

 • 35885 просмотра

В ВСУ стартовал проект «Линия дронов» с бюджетом 4,6 млрд грн для создания сети беспилотных подразделений. Военные и гражданские могут подать заявку через специальный портал для участия в программе.

В ВСУ начался проект «Линия дронов» для развития беспилотников

В Вооруженных силах начался масштабный проект «Линия дронов», инициированный президентом Украины. Цель - создание сети частей, которые получат современное оснащение, ресурсы и специалистов. Приобщиться к проекту могут военнослужащие и гражданские специалисты.

Об этом сообщило Министерство обороны, передает УНН.

Линия дронов» - это масштабирование самых эффективных решений в армии. А именно - создание «killzone» на 10-15 км, что делает продвижение врага невозможным без потерь, предоставляя пехоте воздушное сопровождение и прикрытие

- подчеркнул министр обороны Украины Рустем Умеров. 

На закупку БПЛА, средств РЭБ, транспорта и т.д. будет направлено 4,6 млрд гривен дополнительного финансирования от Минобороны.

К инициативе приобщены ведущие БПЛА-подразделения ВСУ: «Рарог», „К-2“, „Феникс“, „Ахиллес“ и „Птицы Мадьяра“.

Каждый новобранец будет проходить специализированную программу: тактическую подготовку, обучение работе с беспилотными комплексами и освоение методов перехвата вражеских дронов.

К проекту могут присоединиться операторы БПЛА, инженеры, ИТ-специалисты, медики, делопроизводители и другие специалисты.

Подать заявку на участие можно на сайте droneline.army.gov.ua или через горячую линию 0 800 301 314. Также присоединиться можно через «Дію» или «Армия+». После заполнения анкеты кандидаты проходят отбор.

Для военных предусмотрена возможность перевода в подразделение, для гражданских - сопровождение от ТЦК к месту службы.

Напомним,

В феврале Германия объявила о поставке 6 тысяч современных дронов-камикадзе HX-2 для Украины. Эти беспилотники с дальностью полета до 100 километров и максимальной скоростью 220 км/ч оснащены искусственным интеллектом и способны поражать российскую артиллерию, бронетехнику и командные пункты.

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