В ЗСУ розпочався проєкт “Лінія дронів” для розвитку безпілотників
Київ • УНН
У ЗСУ стартував проєкт "Лінія дронів" з бюджетом 4,6 млрд грн для створення мережі безпілотних підрозділів. Військові та цивільні можуть подати заявку через спеціальний портал для участі у програмі.
У Збройних силах розпочався масштабний проєкт "Лінія дронів", ініційований президентом України. Мета - створення мережі частин, які отримають сучасне оснащення, ресурси та фахівців. Долучитися до проєкту можуть військовослужбовці і цивільні спеціалісти.
Про це повідомило Міністерство оборони, передає УНН.
Лінія дронів" – це масштабування найефективніших рішень в армії. А саме – створення "killzone" на 10-15 км, що робить просування ворога неможливим без втрат, надаючи піхоті повітряний супровід і прикриття
На закупівлю БПЛА, засобів РЕБ, транспорту тощо буде спрямовано 4,6 млрд гривень додаткового фінансування від Міноборони.
До ініціативи долучені провідні БПЛА-підрозділи ЗСУ: "Рарог", "К-2", "Фенікс", "Ахіллес" та "Птахи Мадяра".
Кожен новобранець проходитиме спеціалізовану програму: тактичну підготовку, навчання роботі з безпілотними комплексами та освоєння методів перехоплення ворожих дронів.
До проєкту можуть долучитися оператори БПЛА, інженери, ІТ-фахівці, медики, діловоди та інші спеціалісти.
Подати заявку на участь можна на сайті droneline.army.gov.ua або через гарячу лінію 0 800 301 314. Також приєднатися можна через "Дію" або "Армія+". Після заповнення анкети кандидати проходять відбір.
Для військових передбачена можливість переведення до підрозділу, для цивільних – супровід від ТЦК до місця служби.
Нагадаємо
У лютому Німеччина оголосила про постачання 6 тисяч сучасних дронів-камікадзе HX-2 для України. Ці безпілотники з дальністю польоту до 100 кілометрів та максимальною швидкістю 220 км/год оснащені штучним інтелектом і здатні вражати російську артилерію, бронетехніку та командні пункти.