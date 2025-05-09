В Україні планують пустити на конвеєр перший важкий комплекс дистанційного розмінування: що він може
Київ • УНН
Український комплекс ГАРТ 5100, для знешкодження мін, сертифіковано. Він управляється дистанційно, має швидкість 1.5 км/год та розміновує понад 2 гектари на день.
Перший український важкий комплекс дистанційного розмінування "ГАРТ 5100" пройшов процедуру сертифікації і готується до серійного виробництва, повідомили у п'ятницю у Міністерстві оборони України, пише УНН.
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"Машина "ГАРТ 5100" - перший важкий дистанційний комплекс розмінування виробництва української інженерної компанії XTI Engineering, який пройшов процедуру державної сертифікації та вже готується до серійного виробництва", - ідеться у повідомленні.
Сертифікат видав Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.
Машина призначена для знешкодження різних типів мін та інших вибухонебезпечних предметів шляхом їх детонування та руйнування молотками ланцюгового агрегату або фрезою.
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Це повністю вітчизняна розробка і виробництво. Всі етапи виготовлення здійснюються в Україні, що спрощує логістику, забезпечує швидке постачання, технічне обслуговування та ремонт.
Машина керується дистанційно на відстані від 600 м, що забезпечує безпеку оператора. За умови встановлення ретранслятора безпечну відстань можна збільшити до понад 1 км. Комплекс оснащений системою камер з широким кутом огляду.
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Робоча швидкість агрегату - 1,5 км за годину. За один світловий день вона здатна розмінувати понад 2 гектари забруднених вибухонебезпечними предметами територій. При цьому глибина розмінування - 300 мм. Змінне обладнання дозволяє адаптувати роботу під різні типи ґрунтів.
Нагадаємо
За три роки війни через російські вибухонебезпечні предмети загинули 355 цивільних українців, серед них – 18 дітей, повідомили у Міністерстві оборони.