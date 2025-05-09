В Украине планируют пустить на конвейер первый тяжелый комплекс дистанционного разминирования: что он может
Киев • УНН
Украинский комплекс ГАРТ 5100, для обезвреживания мин, сертифицирован. Он управляется дистанционно, имеет скорость 1.5 км/ч и разминирует более 2 гектаров в день.
Первый украинский тяжелый комплекс дистанционного разминирования "ГАРТ 5100" прошел процедуру сертификации и готовится к серийному производству, сообщили в пятницу в Министерстве обороны Украины, пишет УНН.
Детали
"Машина "ГАРТ 5100" - первый тяжелый дистанционный комплекс разминирования производства украинской инженерной компании XTI Engineering, который прошел процедуру государственной сертификации и уже готовится к серийному производству", - говорится в сообщении.
Сертификат выдал Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники.
Машина предназначена для обезвреживания различных типов мин и других взрывоопасных предметов путем их детонирования и разрушения молотками цепного агрегата или фрезой.
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Это полностью отечественная разработка и производство. Все этапы изготовления осуществляются в Украине, что упрощает логистику, обеспечивает быструю поставку, техническое обслуживание и ремонт.
Машина управляется дистанционно на расстоянии от 600 м, что обеспечивает безопасность оператора. При условии установки ретранслятора безопасное расстояние можно увеличить до более 1 км. Комплекс оснащен системой камер с широким углом обзора.
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Рабочая скорость агрегата - 1,5 км в час. За один световой день она способна разминировать более 2 гектаров загрязненных взрывоопасными предметами территорий. При этом глубина разминирования - 300 мм. Сменное оборудование позволяет адаптировать работу под разные типы почв.
Напомним
За три года войны из-за российских взрывоопасных предметов погибли 355 гражданских украинцев, среди них – 18 детей, сообщили в Министерстве обороны.