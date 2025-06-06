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Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі
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В Україні відкрили спеціалізований полігон для тестування технологій з розмінування UTTC

Київ • УНН

 • 408 перегляди

В Україні відкрили Навчально-випробувальний комплекс UTTC для розвитку технологій у сфері протимінної діяльності. Полігон має траси для випробування різних засобів розмінування.

В Україні відкрили спеціалізований полігон для тестування технологій з розмінування UTTC

За ініціативи Міністерства оборони в Україні обладнали та відкрили Навчально-випробувальний комплекс з розвитку новітніх технологій у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки UTTC (Ukrainian Training and Testing Complex). Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони.

Деталі

З нагоди відкриття на полігоні представили продукцію вітчизняних підприємств, експозиції наукових установ і техно-індустріальних кластерів.

Цей комплекс є унікальним майданчиком як для практичного використання, так і для міжвідомчої та міжнародної співпраці, випробування вітчизняних та іноземних зразків у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки

– зазначив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, полковник Руслан Берегуля.

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Повідомляється, що спеціалізований комплекс має траси та смуги перешкод для легких і важких механізованих засобів розмінування, майданчики для випробування безпілотних авіаційних та наземних роботизованих систем, металодетекторів, спеціального обладнання для розмінування споруд цивільного захисту та обладнання для екологічного контролю.

Саме тут акумулюватиметься досвід у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, науково-дослідна діяльність і виробничі можливості для розробки, випробування та впровадження новітніх інноваційних проєктів

- йдеться у повідомленні.

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У відкритті полігону взяли участь фахівці з розмінування Сил безпеки та оборони України, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, представники країн-партнерів, бізнесу, міжнародних організацій та операторів протимінної діяльності.

Нагадаємо

Перший український важкий комплекс дистанційного розмінування "ГАРТ 5100" пройшов сертифікацію і готується до серійного виробництва. Він управляється дистанційно, має швидкість 1.5 км/год та розміновує понад 2 гектари на день.

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаТехнології
Міністерство оборони України
Україна
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