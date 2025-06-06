В Україні відкрили спеціалізований полігон для тестування технологій з розмінування UTTC
Київ • УНН
В Україні відкрили Навчально-випробувальний комплекс UTTC для розвитку технологій у сфері протимінної діяльності. Полігон має траси для випробування різних засобів розмінування.
За ініціативи Міністерства оборони в Україні обладнали та відкрили Навчально-випробувальний комплекс з розвитку новітніх технологій у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки UTTC (Ukrainian Training and Testing Complex). Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони.
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З нагоди відкриття на полігоні представили продукцію вітчизняних підприємств, експозиції наукових установ і техно-індустріальних кластерів.
Цей комплекс є унікальним майданчиком як для практичного використання, так і для міжвідомчої та міжнародної співпраці, випробування вітчизняних та іноземних зразків у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки
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Повідомляється, що спеціалізований комплекс має траси та смуги перешкод для легких і важких механізованих засобів розмінування, майданчики для випробування безпілотних авіаційних та наземних роботизованих систем, металодетекторів, спеціального обладнання для розмінування споруд цивільного захисту та обладнання для екологічного контролю.
Саме тут акумулюватиметься досвід у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, науково-дослідна діяльність і виробничі можливості для розробки, випробування та впровадження новітніх інноваційних проєктів
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У відкритті полігону взяли участь фахівці з розмінування Сил безпеки та оборони України, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, представники країн-партнерів, бізнесу, міжнародних організацій та операторів протимінної діяльності.
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