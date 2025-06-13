В Україні сертифіковано 108 операторів протимінної діяльності, обсяги розмінування зросли майже на 50%
Київ • УНН
В Україні вже сертифіковано 108 операторів, що займаються розмінуванням територій. Обсяги гуманітарного розмінування зросли на 50% у порівнянні з минулим роком.
В Україні на початок червня сертифіковано 108 операторів з розмінування забруднених вибухівкою територій. Обсяги гуманітарного розмінування проти торішніх зросли на 50%. Про це повідомив начальник управління протимінної діяльності, заступник начальника Головного управління протимінної діяльності Олег Шуварський, передає УНН з посиланням на Міністерство оборони України у Telegram.
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За його словами, площа потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами територій в Україні становить 139 тисяч кв. км. З них 14 000 кв. км - акваторії.
Однак через бойові дії, заходи гуманітарного розмінування наразі можна проводити лише на 31 000 квадратів території.
Він також повідомив, що Міноборони у співпраці з іншими відомствами проводить заходи зі збільшення кількості груп якості розмінування.
В Україні вже діють п’ять Національних стандартів у сфері протимінної діяльності, значно активізувався процес контролю якості розмінування. З початку 2025 року вже проведено інспектування на 241 ділянці, загальною площею 32 км кв
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