В Україні сертифіковано 108 операторів протимінної діяльності, обсяги розмінування зросли майже на 50%

В Україні на початок червня сертифіковано 108 операторів з розмінування забруднених вибухівкою територій. Обсяги гуманітарного розмінування проти торішніх зросли на 50%. Про це повідомив начальник управління протимінної діяльності, заступник начальника Головного управління протимінної діяльності Олег Шуварський, передає УНН з посиланням на Міністерство оборони України у Telegram.

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За його словами, площа потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами територій в Україні становить 139 тисяч кв. км. З них 14 000 кв. км - акваторії.

Однак через бойові дії, заходи гуманітарного розмінування наразі можна проводити лише на 31 000 квадратів території.

Він також повідомив, що Міноборони у співпраці з іншими відомствами проводить заходи зі збільшення кількості груп якості розмінування.

В Україні вже діють п’ять Національних стандартів у сфері протимінної діяльності, значно активізувався процес контролю якості розмінування. З початку 2025 року вже проведено інспектування на 241 ділянці, загальною площею 32 км кв - додав Шуварський.

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