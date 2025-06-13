В Украине сертифицировано 108 операторов противоминной деятельности, объемы разминирования выросли почти на 50%

В Украине на начало июня сертифицировано 108 операторов по разминированию загрязненных взрывчаткой территорий. Объемы гуманитарного разминирования по сравнению с прошлым годом выросли на 50%. Об этом сообщил начальник управления противоминной деятельности, заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности Олег Шуварский, передает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

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По его словам, площадь потенциально загрязненных взрывоопасными предметами территорий в Украине составляет 139 тысяч кв. км. Из них 14 000 кв. км - акватории.

Однако из-за боевых действий, мероприятия гуманитарного разминирования сейчас можно проводить только на 31 000 квадратных километрах территории.

Он также сообщил, что Минобороны в сотрудничестве с другими ведомствами проводит мероприятия по увеличению количества групп качества разминирования.

В Украине уже действуют пять Национальных стандартов в сфере противоминной деятельности, значительно активизировался процесс контроля качества разминирования. С начала 2025 года уже проведено инспектирование на 241 участке, общей площадью 32 км кв - добавил Шуварский.

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