«Невидимый фронт»: неразорвавшиеся боеприпасы превращают Украину в одну из самых заминированных стран мира

Четверть территории Украины сегодня загрязнена минами и взрывоопасными остатками войны – площадь больше, чем вся Англия. Они уносят жизни сотен людей, лишают общины дорог, полей и парков и превращают обыденность в опасную игру со смертью. Об этом говорится в материале The Guardian, пишет УНН.

Детали

Украина оказалась в числе самых заминированных стран мира. С начала полномасштабного вторжения России на украинской земле рассеяно более миллиона мин и неразорвавшихся боеприпасов. По официальным данным ГСЧС, из-за них уже погибли по меньшей мере 359 человек, среди которых 18 детей, а около тысячи получили ранения.

Карта территорий, которые могут быть загрязнены минами и боеприпасами

На северо-востоке, в Шостке Сумской области, менее чем в 50 км от границы с РФ, люди живут под двойной угрозой: атаки "Шахедов" и артиллерии могут принести смерть сразу, а оставленные после обстрелов мины – через недели или даже годы.

Мины сейчас повсюду: сброшенные с дронов, разбросанные ракетами. Две недели назад семья подорвалась на дороге, которой пользовалась годами. Эту мину установили недавно, вероятно, с беспилотника – рассказывает сапер и местная жительница Елизавета Киселева.

Подобные трагедии – не исключение. На юге, в Херсоне, Людмила Криворотько потеряла двух детей, когда их автомобиль подорвался на российской мине.

Мой 19-летний сын и 22-летняя дочь погибли мгновенно. Младшие дети были ранены, но выжили – говорит женщина.

Через два года после трагедии их тела до сих пор покрыты шрамами, а жизнь – страхом.

Мины становятся настоящими "ловушками времени". Они могут выглядеть как камень, игрушка или небольшой предмет в траве. Среди них – советские "бабочки", которые десятилетиями продолжают калечить детей в Афганистане и сейчас массово находятся в Украине.

Украина заключила соглашение с Италией и ПРООН на 1,5 миллиона евро по гуманитарному разминированию

По оценкам ООН, очистка украинских земель станет крупнейшим и самым сложным гуманитарным разминированием в мире. Противотанковые и противотранспортные мины с мощными зарядами, тысячи неразорвавшихся снарядов и минометов – все это годами будет оставаться смертельной угрозой.

Румыния стремится расширить совместную с Болгарией и Турцией миссию по разминированию Черного моря для защиты от РФ

В то же время Украина, в отличие от многих соседей, вынуждена пересматривать свою политику в отношении Оттавской конвенции, которая запрещает использование большинства типов наземных мин. Правительство объясняет: в условиях российской агрессии страна имеет право обеспечивать оборону, даже если это означает применение мин для защиты от наступления.

Несмотря на это, гуманитарное разминирование остается приоритетом. В Сумской области, например, волонтеры вместе с Красным Крестом проводят обучение для гражданских. Они объясняют, как распознать опасные предметы и чего делать категорически нельзя. Но, как признается Киселева, люди постепенно привыкают к войне.

Пока их лично не задело – они думают, что это нормально. Самый большой риск – дети и подростки. Дети берут все в руки, а подростки ищут приключений – говорит сапер.

В издании The Guardian подчеркивают, что Украина уже платит страшную цену за то, чтобы ее поля и дороги снова стали безопасными. Но настоящая борьба с "невидимым фронтом" только начинается, и она продлится десятилетиями.

Румыния стремится расширить совместную с Болгарией и Турцией миссию по разминированию Черного моря для защиты от РФ