«Невидимый фронт»: неразорвавшиеся боеприпасы превращают Украину в одну из самых заминированных стран мира

Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года
Школьников на ВОТ будут наказывать за украинский язык - ЦНС
26 августа, 01:35
Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая
26 августа, 02:44
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа
26 августа, 03:18
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"
04:58
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над Украиной
06:39
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ
08:06
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
06:24
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осени
25 августа, 14:18
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
25 августа, 13:29
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
25 августа, 06:07
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над Украиной
06:39
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?
25 августа, 14:33
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осени
25 августа, 14:18
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости Украины
24 августа, 20:41
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
22 августа, 14:39
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Доллар США
Боеприпасы
Пистолет

«Невидимый фронт»: неразорвавшиеся боеприпасы превращают Украину в одну из самых заминированных стран мира

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Четверть территории Украины загрязнена минами и взрывоопасными пережитками войны, что привело к гибели 359 человек, среди которых 18 детей. Очистка украинских земель от мин станет крупнейшим и сложнейшим гуманитарным разминированием в мире.

«Невидимый фронт»: неразорвавшиеся боеприпасы превращают Украину в одну из самых заминированных стран мира

Четверть территории Украины сегодня загрязнена минами и взрывоопасными остатками войны – площадь больше, чем вся Англия. Они уносят жизни сотен людей, лишают общины дорог, полей и парков и превращают обыденность в опасную игру со смертью. Об этом говорится в материале The Guardian, пишет УНН.

Детали

Украина оказалась в числе самых заминированных стран мира. С начала полномасштабного вторжения России на украинской земле рассеяно более миллиона мин и неразорвавшихся боеприпасов. По официальным данным ГСЧС, из-за них уже погибли по меньшей мере 359 человек, среди которых 18 детей, а около тысячи получили ранения.

Карта территорий, которые могут быть загрязнены минами и боеприпасами
Карта территорий, которые могут быть загрязнены минами и боеприпасами

На северо-востоке, в Шостке Сумской области, менее чем в 50 км от границы с РФ, люди живут под двойной угрозой: атаки "Шахедов" и артиллерии могут принести смерть сразу, а оставленные после обстрелов мины – через недели или даже годы. 

Мины сейчас повсюду: сброшенные с дронов, разбросанные ракетами. Две недели назад семья подорвалась на дороге, которой пользовалась годами. Эту мину установили недавно, вероятно, с беспилотника

– рассказывает сапер и местная жительница Елизавета Киселева.

Подобные трагедии – не исключение. На юге, в Херсоне, Людмила Криворотько потеряла двух детей, когда их автомобиль подорвался на российской мине. 

Мой 19-летний сын и 22-летняя дочь погибли мгновенно. Младшие дети были ранены, но выжили

– говорит женщина. 

Через два года после трагедии их тела до сих пор покрыты шрамами, а жизнь – страхом.

Мины становятся настоящими "ловушками времени". Они могут выглядеть как камень, игрушка или небольшой предмет в траве. Среди них – советские "бабочки", которые десятилетиями продолжают калечить детей в Афганистане и сейчас массово находятся в Украине.

Украина заключила соглашение с Италией и ПРООН на 1,5 миллиона евро по гуманитарному разминированию20.06.25, 19:51 • 3518 просмотров

По оценкам ООН, очистка украинских земель станет крупнейшим и самым сложным гуманитарным разминированием в мире. Противотанковые и противотранспортные мины с мощными зарядами, тысячи неразорвавшихся снарядов и минометов – все это годами будет оставаться смертельной угрозой.

Румыния стремится расширить совместную с Болгарией и Турцией миссию по разминированию Черного моря для защиты от РФ15.08.25, 01:25 • 6080 просмотров

В то же время Украина, в отличие от многих соседей, вынуждена пересматривать свою политику в отношении Оттавской конвенции, которая запрещает использование большинства типов наземных мин. Правительство объясняет: в условиях российской агрессии страна имеет право обеспечивать оборону, даже если это означает применение мин для защиты от наступления.

Несмотря на это, гуманитарное разминирование остается приоритетом. В Сумской области, например, волонтеры вместе с Красным Крестом проводят обучение для гражданских. Они объясняют, как распознать опасные предметы и чего делать категорически нельзя. Но, как признается Киселева, люди постепенно привыкают к войне. 

Пока их лично не задело – они думают, что это нормально. Самый большой риск – дети и подростки. Дети берут все в руки, а подростки ищут приключений

– говорит сапер.

В издании The Guardian подчеркивают, что Украина уже платит страшную цену за то, чтобы ее поля и дороги снова стали безопасными. Но настоящая борьба с "невидимым фронтом" только начинается, и она продлится десятилетиями.

Румыния стремится расширить совместную с Болгарией и Турцией миссию по разминированию Черного моря для защиты от РФ15.08.25, 01:25 • 6080 просмотров

Степан Гафтко

