Боеприпасы

Правоохранители задержали мужчину, который продал автомат Калашникова, корпуса гранат Ф-1 и М-67, а также два запала к ним за 25 тысяч гривен. Злоумышленнику грозит до семи лет заключения.
Немецкий производитель Rheinmetall открывает 27 августа под Ганновером крупнейший в Европе завод по производству артиллерийских снарядов. Предприятие будет выпускать до 350 000 снарядов в год после выхода на полную мощность в 2027 году.
Начальник Управления организации Службы образовательной безопасности Нацполиции Надежда Сытник сообщила, что около 70% офицеров Службы образовательной безопасности – женщины. В 2025-2026 учебном году офицеры будут работать в 3000 украинских школ.
Школы активно привлекают офицеров Службы образовательной безопасности. Инспекторы предотвратили пронос более 20 взрывоопасных предметов в учебные заведения.
СБУ задержала двух агенток РФ, которые готовили теракты в Хмельницкой и Днепропетровской областях. Одна из них пыталась взорвать автомобиль военного, другая – железнодорожный путь для эшелона ВСУ.
Нидерланды выделяют 500 млн евро на финансирование как минимум одного полного комплекта американских систем ПВО и боеприпасов для Украины. Это часть пакета поддержки в рамках списка приоритетных потребностей Украины (PURL).
Житель Белоцерковщины обнаружил охотничье ружье во время разборки старого дома и обратился в полицию. Находка задекларирована согласно процедуре.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит церемонию открытия строительства нового оборонного комплекса компании Aselsan вблизи Анкары. Проект "Стальной купол" укрепит противоракетную оборону страны и создаст тысячи рабочих мест.
С начала суток зафиксировано 71 боевое столкновение. Более половины из них пришлись на Покровское и Лиманское направления.
Винничанин приговорен к 13 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней дочери. Мужчина систематически применял к ней психологическое и физическое насилие.
Четверть территории Украины загрязнена минами и взрывоопасными пережитками войны, что привело к гибели 359 человек, среди которых 18 детей. Очистка украинских земель от мин станет крупнейшим и сложнейшим гуманитарным разминированием в мире.
В Киеве разоблачено 10 нелегальных игорных комплексов, которые приносили организаторам полмиллиона гривен ежедневно. 12 фигурантам объявлены подозрения, изъята техника, оружие и документация.
Если ребенок обучен пользоваться оружием, понимает, чем это опасно, то вероятность несчастного случая намного меньше. Однако это не исключает полностью несчастные случаи.
На Донетчине военнослужащий пытался продать оружие на более чем 1,7 млн грн. Он обменял 26 гранат и 9 гранатометов на дрон, который затем перепродал за 40 тыс. грн.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль обсудил со спецпредставителем президента США Китом Келлогом подготовку к подписанию соглашения о производстве и поставке беспилотников. Стороны также обсудили оборонные приоритеты Украины и гарантии безопасности.
Украина получила более миллиона артиллерийских снарядов крупного калибра в рамках чешской инициативы. Общее количество переданных боеприпасов до конца года достигнет 1,8 млн снарядов.
Дело о завладении 1,3 млрд грн Минобороны на закупке снарядов направлено в Высший антикоррупционный суд.
25 августа Константиновка подверглась авиаудару пятью ФАБ-250, ранены четверо гражданских. Поврежден 21 многоквартирный дом и линии электропередач.
В Ковеле мужчина бросил неизвестный предмет, который вызвал взрыв и повредил автомобиль. У него обнаружили арсенал оружия, включая тротиловую шашку.
Дальнобойная версия украинской крылатой ракеты "Довгий Нептун", разрабатывавшаяся с 2023 года, впервые публично продемонстрирована. Она может поражать врага на расстоянии до 1000 км, имеет увеличенный диаметр фюзеляжа и длину более 6 метров.
Украина и Литва подписали Письмо о намерениях относительно совместного производства оборонной продукции. Это предусматривает запуск совместных предприятий, в частности по созданию дальнобойных беспилотников.