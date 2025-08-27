Боеприпасы

$41.400.03
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 10263 просмотра
С завтрашнего дня мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу - постановление правительства
12:09 • 2086 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
11:13 • 11701 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 13123 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
07:59 • 21334 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 58406 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 56438 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 107753 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 76810 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине27 августа, 05:54 • 33777 просмотра
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters27 августа, 06:24 • 31723 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 37670 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 18381 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 17687 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать12:47 • 10636 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов07:35 • 58400 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 75859 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 72876 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 157757 просмотра
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Дональд Туск
Алексей Гончаренко
Нарендра Моди
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Польша
Венгрия
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений12:36 • 6178 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 17961 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 18708 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 38356 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 27353 просмотра
Нефть
Беспилотный летательный аппарат
COVID-19
Боеприпасы
ТикТок
Продукты

Боеприпасы

Новости по теме
Мужчина в Харьковской области пытался продать автомат и гранаты за 25 тысяч гривенPhoto

Правоохранители задержали мужчину, который продал автомат Калашникова, корпуса гранат Ф-1 и М-67, а также два запала к ним за 25 тысяч гривен. Злоумышленнику грозит до семи лет заключения.

Общество • 11:26 • 1628 просмотра
Крупнейший в Европе: Rheinmetall открывает завод по производству артиллерийских боеприпасов

Немецкий производитель Rheinmetall открывает 27 августа под Ганновером крупнейший в Европе завод по производству артиллерийских снарядов. Предприятие будет выпускать до 350 000 снарядов в год после выхода на полную мощность в 2027 году.

Новости Мира • 09:01 • 1844 просмотра
В Службе образовательной безопасности в школах 7 из 10 офицеров - женщины

Начальник Управления организации Службы образовательной безопасности Нацполиции Надежда Сытник сообщила, что около 70% офицеров Службы образовательной безопасности – женщины. В 2025-2026 учебном году офицеры будут работать в 3000 украинских школ.

Общество • 27 августа, 07:31 • 1868 просмотра
В школах зафиксировано более 20 попыток пронести взрывные предметы - СОБ

Школы активно привлекают офицеров Службы образовательной безопасности. Инспекторы предотвратили пронос более 20 взрывоопасных предметов в учебные заведения.

Общество • 27 августа, 06:43 • 1728 просмотра
Агенты РФ готовили теракты против военных в Хмельницкой и Днепропетровской областях - СБУPhoto

СБУ задержала двух агенток РФ, которые готовили теракты в Хмельницкой и Днепропетровской областях. Одна из них пыталась взорвать автомобиль военного, другая – железнодорожный путь для эшелона ВСУ.

Криминал и ЧП • 27 августа, 00:11 • 3012 просмотра
Нидерланды профинансируют как минимум один полный комплект американской ПВО

Нидерланды выделяют 500 млн евро на финансирование как минимум одного полного комплекта американских систем ПВО и боеприпасов для Украины. Это часть пакета поддержки в рамках списка приоритетных потребностей Украины (PURL).

Политика • 26 августа, 15:21 • 5678 просмотра
На Киевщине мужчина нашел ружье во время демонтажа старого дома

Житель Белоцерковщины обнаружил охотничье ружье во время разборки старого дома и обратился в полицию. Находка задекларирована согласно процедуре.

Общество • 26 августа, 14:01 • 4720 просмотра
Эрдоган запускает новый оборонный комплекс в Турции и посетит его строительство

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит церемонию открытия строительства нового оборонного комплекса компании Aselsan вблизи Анкары. Проект "Стальной купол" укрепит противоракетную оборону страны и создаст тысячи рабочих мест.

Новости Мира • 26 августа, 13:52 • 3102 просмотра
Покровское и Лиманское направления: более половины боев на фронте

С начала суток зафиксировано 71 боевое столкновение. Более половины из них пришлись на Покровское и Лиманское направления.

Война в Украине • 26 августа, 13:50 • 2914 просмотра
До 13 лет лишения свободы приговорен винничанин, изнасиловавший свою несовершеннолетнюю дочь

Винничанин приговорен к 13 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней дочери. Мужчина систематически применял к ней психологическое и физическое насилие.

Криминал и ЧП • 26 августа, 12:54 • 3710 просмотра
«Невидимый фронт»: неразорвавшиеся боеприпасы превращают Украину в одну из самых заминированных стран мираPhoto

Четверть территории Украины загрязнена минами и взрывоопасными пережитками войны, что привело к гибели 359 человек, среди которых 18 детей. Очистка украинских земель от мин станет крупнейшим и сложнейшим гуманитарным разминированием в мире.

Общество • 26 августа, 09:26 • 3276 просмотра
70 обысков и 12 подозрений: в Киеве разоблачена масштабная сеть подпольных казиноPhotoVideo

В Киеве разоблачено 10 нелегальных игорных комплексов, которые приносили организаторам полмиллиона гривен ежедневно. 12 фигурантам объявлены подозрения, изъята техника, оружие и документация.

Киев • 26 августа, 08:30 • 2906 просмотра
Не просто прятать: член ассоциации владельцев оружия высказался об обучении детей обращению со "стволами"

Если ребенок обучен пользоваться оружием, понимает, чем это опасно, то вероятность несчастного случая намного меньше. Однако это не исключает полностью несчастные случаи.

Общество • 26 августа, 08:10 • 2634 просмотра
Пытался продать оружие на 1,7 миллиона гривен: на Донетчине будут судить военного

На Донетчине военнослужащий пытался продать оружие на более чем 1,7 млн грн. Он обменял 26 гранат и 9 гранатометов на дрон, который затем перепродал за 40 тыс. грн.

Криминал и ЧП • 26 августа, 00:08 • 3396 просмотра
Шмыгаль и Келлог обсудили соглашение между США и Украиной о производстве дронов

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль обсудил со спецпредставителем президента США Китом Келлогом подготовку к подписанию соглашения о производстве и поставке беспилотников. Стороны также обсудили оборонные приоритеты Украины и гарантии безопасности.

Политика • 25 августа, 23:00 • 2608 просмотра
Украина получила более миллиона артснарядов по чешской инициативе

Украина получила более миллиона артиллерийских снарядов крупного калибра в рамках чешской инициативы. Общее количество переданных боеприпасов до конца года достигнет 1,8 млн снарядов.

Война в Украине • 25 августа, 22:02 • 3138 просмотра
Завладение 1,3 млрд грн Минобороны на закупке снарядов: прокуроры передали дело в суд

Дело о завладении 1,3 млрд грн Минобороны на закупке снарядов направлено в Высший антикоррупционный суд.

Общество • 25 августа, 13:24 • 4393 просмотра
В Константиновке в результате вражеской авиационной атаки ранены четверо гражданских – начато расследование

25 августа Константиновка подверглась авиаудару пятью ФАБ-250, ранены четверо гражданских. Поврежден 21 многоквартирный дом и линии электропередач.

Война в Украине • 25 августа, 12:40 • 3102 просмотра
На Волыни разыскиваемого за самовольное оставление части мужчину задержали за взрыв и арсенал оружия домаPhoto

В Ковеле мужчина бросил неизвестный предмет, который вызвал взрыв и повредил автомобиль. У него обнаружили арсенал оружия, включая тротиловую шашку.

Общество • 25 августа, 09:06 • 3761 просмотра
Появились первые официальные изображения украинской ракеты "Довгий Нептун" с дальностью 1000 кмPhoto

Дальнобойная версия украинской крылатой ракеты "Довгий Нептун", разрабатывавшаяся с 2023 года, впервые публично продемонстрирована. Она может поражать врага на расстоянии до 1000 км, имеет увеличенный диаметр фюзеляжа и длину более 6 метров.

Технологии • 25 августа, 08:26 • 3361 просмотра
Украина и Литва согласовали совместное производство оборонной продукции - МинобороныPhotoVideo

Украина и Литва подписали Письмо о намерениях относительно совместного производства оборонной продукции. Это предусматривает запуск совместных предприятий, в частности по созданию дальнобойных беспилотников.

Политика • 25 августа, 07:10 • 3541 просмотра