Боеприпасы

Пытался продать оружие на 1,7 миллиона гривен: на Донетчине будут судить военного

На Донетчине военнослужащий пытался продать оружие на более чем 1,7 млн грн. Он обменял 26 гранат и 9 гранатометов на дрон, который затем перепродал за 40 тыс. грн.