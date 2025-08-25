Украина и Литва согласовали совместное производство оборонной продукции - Минобороны

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и его литовская коллега Довиле Шакалене обсудили совместное производство оборонной продукции. Это должно укрепить безопасность обеих стран, пишет УНН со ссылкой на страницу Шмыгаля в Telegram.

Украина и Литва будут совместно производить оборонную продукцию для укрепления безопасности обеих стран. Вместе фокусируемся на запуске совместных производств, в частности по созданию дальнобойных беспилотников. Соответствующее Письмо о намерениях относительно совместного производства оборонной продукции в Литве и Украине подписали в Киеве вместе с Министром национальной обороны Литвы Довиле Шакалене