Эксклюзив
06:07 • 12459 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 16463 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 11731 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 23815 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 41211 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 39252 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 36741 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 52808 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 85887 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 65065 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
Украина и Литва согласовали совместное производство оборонной продукции - Минобороны

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Украина и Литва подписали Письмо о намерениях относительно совместного производства оборонной продукции. Это предусматривает запуск совместных предприятий, в частности по созданию дальнобойных беспилотников.

Украина и Литва согласовали совместное производство оборонной продукции - Минобороны

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и его литовская коллега Довиле Шакалене обсудили совместное производство оборонной продукции. Это должно укрепить безопасность обеих стран, пишет УНН со ссылкой на страницу Шмыгаля в Telegram.

Детали

Украина и Литва будут совместно производить оборонную продукцию для укрепления безопасности обеих стран. Вместе фокусируемся на запуске совместных производств, в частности по созданию дальнобойных беспилотников. Соответствующее Письмо о намерениях относительно совместного производства оборонной продукции в Литве и Украине подписали в Киеве вместе с Министром национальной обороны Литвы Довиле Шакалене

- сообщил Шмыгаль.

Шмыгаль и Шакалене обсудили конкретные перспективы промышленного сотрудничества, которые открываются благодаря Письму о намерениях. Документ создает новые возможности для запуска совместных предприятий, развития украинских компаний в Литве и обмена технологиями.

Поблагодарил литовскую коллегу за визит и продуктивное взаимодействие. Важно, что Литва продолжит направлять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине до 2027 года. Это сильный сигнал долгосрочной поддержки наших воинов

- отметил Шмыгаль.

Также было обсуждено привлечение дополнительного финансирования для закупки вооружения и развития украинской промышленности.

Дополнение

Канада предоставляет Украине военную помощь на 1 миллиард долларов, включая дроны и боеприпасы. Также обсуждается расширение промышленного сотрудничества.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Доллар США
Министерство обороны Украины
Канада
Литва
Украина
Денис Шмыгаль
Беспилотный летательный аппарат
Киев