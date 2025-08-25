Украина и Литва согласовали совместное производство оборонной продукции - Минобороны
Киев • УНН
Украина и Литва подписали Письмо о намерениях относительно совместного производства оборонной продукции. Это предусматривает запуск совместных предприятий, в частности по созданию дальнобойных беспилотников.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и его литовская коллега Довиле Шакалене обсудили совместное производство оборонной продукции. Это должно укрепить безопасность обеих стран, пишет УНН со ссылкой на страницу Шмыгаля в Telegram.
Детали
Украина и Литва будут совместно производить оборонную продукцию для укрепления безопасности обеих стран. Вместе фокусируемся на запуске совместных производств, в частности по созданию дальнобойных беспилотников. Соответствующее Письмо о намерениях относительно совместного производства оборонной продукции в Литве и Украине подписали в Киеве вместе с Министром национальной обороны Литвы Довиле Шакалене
Шмыгаль и Шакалене обсудили конкретные перспективы промышленного сотрудничества, которые открываются благодаря Письму о намерениях. Документ создает новые возможности для запуска совместных предприятий, развития украинских компаний в Литве и обмена технологиями.
Поблагодарил литовскую коллегу за визит и продуктивное взаимодействие. Важно, что Литва продолжит направлять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине до 2027 года. Это сильный сигнал долгосрочной поддержки наших воинов
Также было обсуждено привлечение дополнительного финансирования для закупки вооружения и развития украинской промышленности.
Дополнение
Канада предоставляет Украине военную помощь на 1 миллиард долларов, включая дроны и боеприпасы. Также обсуждается расширение промышленного сотрудничества.