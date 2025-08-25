Україна і Литва узгодили спільне виробництво оборонної продукції - Міноборони
Київ • УНН
Україна та Литва підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва оборонної продукції. Це передбачає запуск спільних підприємств, зокрема зі створення далекобійних безпілотників.
Міністр оборони України Денис Шмигаль та його литовська колега Довілє Шакалєне обговорили спільне виготовлення оборонної продукції. Це має зміцнити безпеку обох країн, пише УНН з посиланням на сторінку Шмигаля в Telegram.
Деталі
Україна та Литва спільно виготовлятимуть оборонну продукцію для зміцнення безпеки обох країн. Разом фокусуємося на запуску спільних виробництв, зокрема зі створення далекобійних безпілотників. Відповідний Лист про наміри щодо спільного виробництва оборонної продукції у Литві та Україні підписали у Києві разом із Міністеркою національної оборони Литви Довілє Шакалєне
Шмигаль і Шакалєне обговорили конкретні перспективи промислової співпраці, які відкриваються завдяки Листу про наміри. Документ створює нові можливості для запуску спільних підприємств, розбудови українських компаній у Литві та обміну технологіями.
Подякував литовській колезі за візит і продуктивну взаємодію. Важливо, що Литва продовжить спрямовувати 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні до 2027 року. Це сильний сигнал довготривалої підтримки наших воїнів
Також було обговорено залучення додаткового фінансування для закупівлі озброєння та розвитку української промисловості.
Доповнення
Канада надає Україні військову допомогу на 1 мільярд доларів, включаючи дрони та боєприпаси. Також обговорюється розширення промислової співпраці.