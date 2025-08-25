$41.220.00
Ексклюзив
06:07 • 11384 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 15068 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 11084 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 23106 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 40474 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 38935 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 36407 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 52091 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 85181 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 64928 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
Пекін провів перші у світі ігри гуманоїдних роботів: 500 "спортсменів" змагалися у 26 дисциплінахVideo24 серпня, 22:14 • 12797 перегляди
"Вам не потрібно вказувати українському президенту": Сибіга відповів на критику від Угорщини та закликав стати незалежними від рф24 серпня, 22:39 • 13167 перегляди
У москві стався вибух у дитячому магазині поруч із головним офісом фсб: є загиблий та пораненіPhoto24 серпня, 23:11 • 12790 перегляди
Ворожі дрони атакували Сумщину: понад 10 влучань, палають будинкиVideo25 серпня, 00:29 • 11651 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto06:33 • 4650 перегляди
Україна і Литва узгодили спільне виробництво оборонної продукції - Міноборони

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Україна та Литва підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва оборонної продукції. Це передбачає запуск спільних підприємств, зокрема зі створення далекобійних безпілотників.

Україна і Литва узгодили спільне виробництво оборонної продукції - Міноборони

Міністр оборони України Денис Шмигаль та його литовська колега Довілє Шакалєне обговорили спільне виготовлення оборонної продукції. Це має зміцнити безпеку обох країн, пише УНН з посиланням на сторінку Шмигаля в Telegram.

Деталі

Україна та Литва спільно виготовлятимуть оборонну продукцію для зміцнення безпеки обох країн. Разом фокусуємося на запуску спільних виробництв, зокрема зі створення далекобійних безпілотників. Відповідний Лист про наміри щодо спільного виробництва оборонної продукції у Литві та Україні підписали у Києві разом із Міністеркою національної оборони Литви Довілє Шакалєне

- повідомив Шмигаль.

Шмигаль і Шакалєне обговорили конкретні перспективи промислової співпраці, які відкриваються завдяки Листу про наміри. Документ створює нові можливості для запуску спільних підприємств, розбудови українських компаній у Литві та обміну технологіями.

Подякував литовській колезі за візит і продуктивну взаємодію. Важливо, що Литва продовжить спрямовувати 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні до 2027 року. Це сильний сигнал довготривалої підтримки наших воїнів

- зазначив Шмигаль.

Також було обговорено залучення додаткового фінансування для закупівлі озброєння та розвитку української промисловості.

Доповнення

Канада надає Україні військову допомогу на 1 мільярд доларів, включаючи дрони та боєприпаси. Також обговорюється розширення промислової співпраці.

