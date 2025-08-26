$41.430.15
06:24 • 12284 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
05:36 • 11995 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 20687 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 110393 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 71048 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 68440 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 197494 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 188264 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 70700 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 67819 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
Теги
Авторы
70 обысков и 12 подозрений: в Киеве разоблачена масштабная сеть подпольных казино

Киев • УНН

 • 16 просмотра

В Киеве разоблачено 10 нелегальных игорных комплексов, которые приносили организаторам полмиллиона гривен ежедневно. 12 фигурантам объявлены подозрения, изъята техника, оружие и документация.

70 обысков и 12 подозрений: в Киеве разоблачена масштабная сеть подпольных казино

Деятельность 10 нелегальных игорных комплексов, которые ежедневно приносили организаторам около полумиллиона гривен и доступ к которым имели только "свои" клиенты, остановили в Киеве. Сейчас 12 главным фигурантам уже объявлены подозрения, пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию.

Детали

"Злоумышленники наладили деятельность 10 игорных комплексов в нескольких районах столицы. Подпольные заведения работали в закрытом формате и для "своих" клиентов. Только за один день бизнес приносил сообщникам не менее полумиллиона гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители, как указано, "провели более 70 санкционированных обысков", во время которых обнаружили и изъяли компьютерную и другую технику, мобильные телефоны, а также черновую бухгалтерию, оружие и патроны. Изъятое отправлено на экспертизу.

Правоохранители отмечают, что "для клиентов создавали комфортные условия для вовлечения в азартные игры и систематическое "просаживание" денег".

"Попасть внутрь можно было исключительно по предварительной договоренности и только после того, как администратор убедится, что за клиентом нет "хвоста" из правоохранителей", - добавили в полиции.

Персонал для работы в зале подбирали тщательно и инструктировали относительно правил работы с клиентами. Для работников действовал дресс-код, запрет употребления алкоголя на рабочем месте и обязательное отчитывание о работе в рабочий чат. Пользовались сообщники и проверенным способом "ликвидации" конкурентов. Они банально вызывали полицию в их заведения через подставных лиц, указали в полиции.

Также там сообщили, что сейчас "12-м фигурантам следователи полиции уже объявили о подозрении".

Доход за одну ночь до 1,2 млн грн: в Одесской области задержали уголовника, организовавшего нелегальный покерный клуб25.08.25, 15:02 • 3370 просмотров

Алена Уткина

