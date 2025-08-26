70 обысков и 12 подозрений: в Киеве разоблачена масштабная сеть подпольных казино
Киев • УНН
В Киеве разоблачено 10 нелегальных игорных комплексов, которые приносили организаторам полмиллиона гривен ежедневно. 12 фигурантам объявлены подозрения, изъята техника, оружие и документация.
Деятельность 10 нелегальных игорных комплексов, которые ежедневно приносили организаторам около полумиллиона гривен и доступ к которым имели только "свои" клиенты, остановили в Киеве. Сейчас 12 главным фигурантам уже объявлены подозрения, пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию.
Детали
"Злоумышленники наладили деятельность 10 игорных комплексов в нескольких районах столицы. Подпольные заведения работали в закрытом формате и для "своих" клиентов. Только за один день бизнес приносил сообщникам не менее полумиллиона гривен", - говорится в сообщении.
Правоохранители, как указано, "провели более 70 санкционированных обысков", во время которых обнаружили и изъяли компьютерную и другую технику, мобильные телефоны, а также черновую бухгалтерию, оружие и патроны. Изъятое отправлено на экспертизу.
Правоохранители отмечают, что "для клиентов создавали комфортные условия для вовлечения в азартные игры и систематическое "просаживание" денег".
"Попасть внутрь можно было исключительно по предварительной договоренности и только после того, как администратор убедится, что за клиентом нет "хвоста" из правоохранителей", - добавили в полиции.
Персонал для работы в зале подбирали тщательно и инструктировали относительно правил работы с клиентами. Для работников действовал дресс-код, запрет употребления алкоголя на рабочем месте и обязательное отчитывание о работе в рабочий чат. Пользовались сообщники и проверенным способом "ликвидации" конкурентов. Они банально вызывали полицию в их заведения через подставных лиц, указали в полиции.
Также там сообщили, что сейчас "12-м фигурантам следователи полиции уже объявили о подозрении".
