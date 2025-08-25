Доход за одну ночь до 1,2 млн грн: в Одесской области задержали уголовника, организовавшего нелегальный покерный клуб

В Одесской области задержан 31-летний житель Измаила, который организовал подпольный покерный клуб с миллионными прибылями. Он также контролировал криминальную "кассу" и распространял влияние на районы.

В Одесской области разоблачили и взяли под стражу 31-летнего жителя Измаила, которого подозревают в организации незаконных азартных игр. По данным следствия, он руководил "теневой кассой" криминалитета и вместе с сообщниками обустроил подпольный покерный клуб с миллионными прибылями. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального Прокурора. Детали Прокуроры Одесской областной прокуратуры совместно со следователями ТУ БЭБ в области пресекли противоправную деятельность так называемого "преступного смотрящего Бессарабии". По ходатайству прокуратуры 31-летний мужчина судом 23 августа взят под стражу без права на залог - говорится в сообщении. Ему инкриминируют установление преступного влияния и организацию подпольных азартных игр. К схеме были привлечены еще трое сообщников, которым также объявили подозрение. По данным следствия, после выезда в 2023 году предыдущего криминального "лидера" Измаила за границу, мужчина взял на себя его роль. Он взял на себя основную функцию накопления, содержания и распределения денег "общей кассы" криминального мира - добавили в прокуратуре. "Куратор Бессарабии" контролировал соблюдение "правил" в криминальной среде, решал споры между его участниками и постепенно распространил свое влияние с Измаила на Измаильский и Болградский районы. В 2024 году он вместе с сообщниками обустроил подпольный покерный клуб, доступный только "своим". За одну ночь доход игорного заведения мог составлять 1,2 млн грн. Во время обысков также изъяли технику, черновую бухгалтерию, 22 тыс. долларов США, 60 тыс. грн и 5,6 тыс. евро - сообщили прокуроры. Организатор подпольного покерного клуба, как указано, уже не впервые оказывается в центре внимания правоохранителей. Сейчас он фигурирует в двух уголовных производствах и обвиняется в ряде тяжких преступлений - от хулиганства с оружием и умышленных телесных повреждений до грабежа и разбоя. В течение года следователи собирали доказательства его влияния на криминальную среду и координации противоправной деятельности других лиц. Разоблачена банковская афера на 38 миллионов: кредиты-фантомы, фиктивные контракты и деньги за границу