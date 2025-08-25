Доход за одну ночь до 1,2 млн грн: в Одесской области задержали уголовника, организовавшего нелегальный покерный клуб

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Эксклюзив
11:41 • 834 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
08:15 • 29880 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
06:07 • 54053 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 57927 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 31914 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 42672 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 53749 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 45624 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 39868 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 73569 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
публикации
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
06:07 • 54016 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 57893 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 73550 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 106495 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 72303 просмотра
Доход за одну ночь до 1,2 млн грн: в Одесской области задержали уголовника, организовавшего нелегальный покерный клуб

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В Одесской области задержан 31-летний житель Измаила, который организовал подпольный покерный клуб с миллионными прибылями. Он также контролировал криминальную "кассу" и распространял влияние на районы.

Доход за одну ночь до 1,2 млн грн: в Одесской области задержали уголовника, организовавшего нелегальный покерный клуб

В Одесской области разоблачили и взяли под стражу 31-летнего жителя Измаила, которого подозревают в организации незаконных азартных игр. По данным следствия, он руководил "теневой кассой" криминалитета и вместе с сообщниками обустроил подпольный покерный клуб с миллионными прибылями. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального Прокурора.

Детали

Прокуроры Одесской областной прокуратуры совместно со следователями ТУ БЭБ в области пресекли противоправную деятельность так называемого "преступного смотрящего Бессарабии". По ходатайству прокуратуры 31-летний мужчина судом 23 августа взят под стражу без права на залог 

- говорится в сообщении.

Ему инкриминируют установление преступного влияния и организацию подпольных азартных игр. К схеме были привлечены еще трое сообщников, которым также объявили подозрение. По данным следствия, после выезда в 2023 году предыдущего криминального "лидера" Измаила за границу, мужчина взял на себя его роль.

Он взял на себя основную функцию накопления, содержания и распределения денег "общей кассы" криминального мира

- добавили в прокуратуре.

"Куратор Бессарабии" контролировал соблюдение "правил" в криминальной среде, решал споры между его участниками и постепенно распространил свое влияние с Измаила на Измаильский и Болградский районы. В 2024 году он вместе с сообщниками обустроил подпольный покерный клуб, доступный только "своим".

За одну ночь доход игорного заведения мог составлять 1,2 млн грн. Во время обысков также изъяли технику, черновую бухгалтерию, 22 тыс. долларов США, 60 тыс. грн и 5,6 тыс. евро

- сообщили прокуроры.

Организатор подпольного покерного клуба, как указано, уже не впервые оказывается в центре внимания правоохранителей. Сейчас он фигурирует в двух уголовных производствах и обвиняется в ряде тяжких преступлений - от хулиганства с оружием и умышленных телесных повреждений до грабежа и разбоя. В течение года следователи собирали доказательства его влияния на криминальную среду и координации противоправной деятельности других лиц.

Разоблачена банковская афера на 38 миллионов: кредиты-фантомы, фиктивные контракты и деньги за границу25.08.2025, 12:55 • 1850 просмотров

Алена Уткина

ОбществоКриминал и ЧПУНН-Одесса
Гривна
Евро
Доллар США
Бюро экономической безопасности Украины
Одесская область
Генеральный прокурор Украины
Измаил
Украина