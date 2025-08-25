Дохід за одну ніч до 1,2 млн грн: на Одещині затримали кримінальника, який організував нелегальний покерний клуб
Київ • УНН
В Одеській області затримано 31-річного мешканця Ізмаїла, який організував підпільний покерний клуб з мільйонними прибутками. Він також контролював кримінальну "касу" та поширював вплив на райони.
В Одеській області викрили та взяли під варту 31-річного мешканця Ізмаїла, якого підозрюють в організації незаконних азартних ігор. За даними слідства, він керував "тіньовою касою" криміналітету та разом зі спільниками облаштував підпільний покерний клуб із мільйонними прибутками. Про це пише УНН із посиланням на Офіс Генерального Прокурора.
Деталі
Прокурори Одеської обласної прокуратури спільно зі слідчими ТУ БЕБ в області припинили протиправну діяльність так званого "злочинного наглядача Бесарабії". За клопотанням прокуратури 31-річного чоловіка судом 23 серпня взято під варту без права на заставу
Йому інкримінують встановлення злочинного впливу та організацію підпільних азартних ігор. До схеми були залучені ще троє спільників, яким також оголосили підозру. За даними слідства, після виїзду у 2023 році попереднього кримінального "лідера" Ізмаїла за кордон, чоловік узяв на себе його роль.
Він взяв на себе основну функцію накопичення, утримання та розподілу грошей "спільної каси" кримінального світу
"Куратор Бесарабії" контролював дотримання "правил" у кримінальному середовищі, вирішував суперечки між його учасниками та поступово поширив свій вплив з Ізмаїла на Ізмаїльський і Болградський райони. У 2024 році він разом зі спільниками облаштував підпільний покерний клуб, доступний лише "своїм".
За одну ніч дохід грального закладу міг складати 1,2 млн грн. Під час обшуків також вилучили техніку, чорнову бухгалтерію, 22 тис. доларів США, 60 тис. грн та 5,6 тис. євро
Організатор підпільного покерного клубу як вказано вже не вперше опиняється в центрі уваги правоохоронців. Наразі він фігурує у двох кримінальних провадженнях та обвинувачується у низці тяжких злочинів - від хуліганства зі зброєю та умисних тілесних ушкоджень до грабежу й розбою. Впродовж року слідчі збирали докази його впливу на кримінальне середовище та координації протиправної діяльності інших осіб.
