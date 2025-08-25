Викрито банківську аферу на 38 мільйонів: кредити-фантоми, фіктивні контракти та гроші за кордон

$41.280.07
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
06:07 • 20991 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 25976 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 16122 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 28258 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 45137 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 41178 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 38237 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 57552 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 90792 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Популярнi новини
Ворожі дрони атакували Сумщину: понад 10 влучань, палають будинкиVideo25 серпня, 00:29 • 16928 перегляди
Ізраїль завдав масштабних авіаударів по Ємену після ракетної атаки хуситівVideo25 серпня, 02:25 • 10189 перегляди
Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 870 солдатів та 48 артсистем за добу04:31 • 6152 перегляди
"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві06:04 • 8522 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto06:33 • 12888 перегляди
Публікації
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
06:07 • 20997 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
05:46 • 25982 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 57558 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 90798 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 57416 перегляди
УНН Lite
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 15079 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 52910 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 37721 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 38014 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 40608 перегляди
Викрито банківську аферу на 38 мільйонів: кредити-фантоми, фіктивні контракти та гроші за кордон

Київ • УНН

 • 24 перегляди

В Україні викрито масштабну схему розкрадання коштів банку на понад 38 мільйонів гривень. Колишній голова правління та спільники видавали кредити фіктивним компаніям, виводячи гроші за кордон.

Викрито банківську аферу на 38 мільйонів: кредити-фантоми, фіктивні контракти та гроші за кордон

В Україні викрили масштабну схему розкрадання грошей із банку, через яку фінансова установа втратила понад 38 мільйонів гривень і фактично збанкрутувала. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Як повідомили правоохоронці, все почалося з того, що керівництво банку разом зі спільниками видавало кредити двом компаніям без жодних гарантій. Формально - "на розвиток бізнесу", а насправді ці гроші одразу конвертували у валюту та вивели за кордон через фіктивні контракти. Під виглядом передоплати за товари кошти перераховувалися іноземним фірмам, яких насправді просто не існувало в реальному секторі.

Результатом указаних протиправних дій стало завдання банку збитків у сумі 38,6 млн грн

повідомили в ОГП.

Правоохоронці встановили, що до афери причетний колишній голова правління банку, а також ціла група співучасників. Усім їм повідомили про підозру у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах під час воєнного стану. За такі дії загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідство веде ДБР за підтримки Нацполіції, а справу координує Офіс Генерального прокурора.

Збитки на майже 26 млн грн: викрито масштабні зловживання під час закупівлі балістичних окулярів для Міноборони 21.08.25, 17:22 • 3106 переглядiв

