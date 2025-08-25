Викрито банківську аферу на 38 мільйонів: кредити-фантоми, фіктивні контракти та гроші за кордон

В Україні викрили масштабну схему розкрадання грошей із банку, через яку фінансова установа втратила понад 38 мільйонів гривень і фактично збанкрутувала. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Як повідомили правоохоронці, все почалося з того, що керівництво банку разом зі спільниками видавало кредити двом компаніям без жодних гарантій. Формально - "на розвиток бізнесу", а насправді ці гроші одразу конвертували у валюту та вивели за кордон через фіктивні контракти. Під виглядом передоплати за товари кошти перераховувалися іноземним фірмам, яких насправді просто не існувало в реальному секторі.

Результатом указаних протиправних дій стало завдання банку збитків у сумі 38,6 млн грн повідомили в ОГП.

Правоохоронці встановили, що до афери причетний колишній голова правління банку, а також ціла група співучасників. Усім їм повідомили про підозру у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах під час воєнного стану. За такі дії загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідство веде ДБР за підтримки Нацполіції, а справу координує Офіс Генерального прокурора.

