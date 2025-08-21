Збитки на майже 26 млн грн: викрито масштабні зловживання під час закупівлі балістичних окулярів для Міноборони
Київ • УНН
Посадовці Міноборони та директор підприємства отримали підозри за постачання неякісного спорядження для ЗСУ. Збитки державі склали понад 25,7 млн грн через неякісні балістичні окуляри-маски.
Працівники ДБР за сприяння СБУ викрили злочинну схему і повідомили про підозру посадовим особам Міноборони України та директору підприємства, дії яких завдали збитків державі на 25,7 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ДБР і Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
За даними УНН, підозри отримали ексначальник Центрального управління контролю якості Міноборони Ігор Лещенко та директор ТОВ "ТТС Трейд України" Олег Гумен.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора встановлено факти розкрадання бюджетних коштів під час державних закупівель для потреб Збройних Сил України
За даними слідства, у грудні 2024 року директор товариства, виконуючи умови укладеного договору, поставив державному підприємству Міністерства оборони України 18 000 захисних балістичних окулярів-масок.
Начальник спеціалізованого підрозділу та інші службові особи Міноборони належним чином не проконтролювали якість поставленого товару. Попри те, що перші зразки товару отримали негативні заключення за результатами проведення лабораторних випробувань, вони не ініціювали проведення повторних випробувань в акредитованих лабораторіях.
Натомість постачальник надав позитивні протоколи випробувань від іншої організації, а начальник спецпідрозділу Міноборони затвердив партію товару, як якісну.
Надалі товариство-постачальник передало закуплені окуляри-маски до військової частини і отримало на свій рахунок бюджетні кошти.
В результаті чого Міністерству оборони України завдано матеріальної шкоди на понад 25,7 млн грн.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 425 КК України. Одного з фігурантів затримано, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Досудове слідство триває, на даний час на причетність до вчинення злочинів перевіряються й інші службові особи Міноборони, кримінально-правова оцінка діям яких буде надана додатково
Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюють слідчі ДБР за оперативного супроводу ДЗНД СБ України.
