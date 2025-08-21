$41.380.02
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
12:55 • 3250 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
12:13 • 11622 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 6890 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
10:22 • 14263 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 35916 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 45178 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 48561 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 72898 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
20 серпня, 11:22 • 178905 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Збитки на майже 26 млн грн: викрито масштабні зловживання під час закупівлі балістичних окулярів для Міноборони

Київ • УНН

 72 перегляди

Посадовці Міноборони та директор підприємства отримали підозри за постачання неякісного спорядження для ЗСУ. Збитки державі склали понад 25,7 млн грн через неякісні балістичні окуляри-маски.

Збитки на майже 26 млн грн: викрито масштабні зловживання під час закупівлі балістичних окулярів для Міноборони

Працівники ДБР за сприяння СБУ викрили злочинну схему і повідомили про підозру посадовим особам Міноборони України та директору підприємства, дії яких завдали збитків державі на 25,7 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ДБР і Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За даними УНН,  підозри отримали ексначальник Центрального управління контролю якості Міноборони Ігор Лещенко та директор ТОВ "ТТС Трейд України" Олег Гумен.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора встановлено факти розкрадання бюджетних коштів під час державних закупівель для потреб Збройних Сил України

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у грудні 2024 року директор товариства, виконуючи умови укладеного договору, поставив державному підприємству Міністерства оборони України 18 000 захисних балістичних окулярів-масок.

Начальник спеціалізованого підрозділу та інші службові особи Міноборони належним чином не проконтролювали якість поставленого товару. Попри те, що перші зразки товару отримали негативні заключення за результатами проведення лабораторних випробувань, вони не ініціювали проведення повторних випробувань в акредитованих лабораторіях.

Натомість постачальник  надав позитивні протоколи випробувань від іншої організації, а начальник спецпідрозділу Міноборони затвердив партію товару, як якісну.

Надалі товариство-постачальник передало закуплені окуляри-маски до військової частини і отримало на свій рахунок бюджетні кошти.

В результаті чого Міністерству оборони України завдано матеріальної шкоди на понад 25,7 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 425 КК України. Одного з фігурантів затримано, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове слідство триває, на даний час на причетність до вчинення злочинів перевіряються й інші службові особи Міноборони, кримінально-правова оцінка діям яких буде надана додатково

- додали у Генпрокуратурі.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюють слідчі ДБР за оперативного супроводу ДЗНД СБ України.

Трьох посадовців Уманської міськради підозрюють у розтраті понад 7,3 млн грн бюджетних коштів20.08.25, 16:25 • 1834 перегляди

Ольга Розгон

Кримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Міністерство оборони України
Служба безпеки України
Збройні сили України
Україна