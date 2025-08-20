Трьох посадовців Уманської міськради підозрюють у розтраті понад 7,3 млн грн бюджетних коштів

$41.360.10
48.320.15
ukenru
Ексклюзив
11:22 • 14424 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 15220 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 28583 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
08:14 • 107431 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 42713 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 42145 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 41293 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 169054 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 143031 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 125407 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.4м/с
36%
745мм
Популярнi новини
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці20 серпня, 07:31 • 10188 перегляди
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico20 серпня, 07:40 • 11633 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 31094 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
08:52 • 22051 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 20141 перегляди
Публікації
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя12:11 • 8928 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22 • 14432 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 28589 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto08:14 • 107451 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 169065 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Скотт Бессент
Ігор Гарбарук
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Європа
Харків
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo12:51 • 4564 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором12:45 • 3672 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа11:47 • 5948 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 20256 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 31231 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби
Гривня
Fox News
Нафта

Трьох посадовців Уманської міськради підозрюють у розтраті понад 7,3 млн грн бюджетних коштів

Київ • УНН

 • 450 перегляди

Трьом керівникам підрозділів Уманської міської ради повідомлено про підозру у завданні збитків місцевому бюджету на суму понад 7,3 млн грн. Директорка незаконно преміювала працівників, головна бухгалтерка нараховувала незаконні виплати, а заступниця начальника управління соцзахисту не враховувала пільги для ВПО.

Трьох посадовців Уманської міськради підозрюють у розтраті понад 7,3 млн грн бюджетних коштів

Трьом керівникам підрозділів Уманської міської ради повідомлено про підозру у завданні збитків місцевому бюджету на суму понад 7,3 млн грн. Слідство встановило, що директорка - незаконно преміювала працівників, головна бухгалтерка нараховувала незаконні виплати, а заступниця начальника управління соцзахисту не враховувала пільги для ВПО.

Про це повідомляє Офіс Генерального Прокурора пише УНН.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру трьом посадовим особам Уманської міської ради, які своїми протизаконними діями спричинили місцевому бюджету збитків на понад 7,3 млн грн

- ідеться у дописі.

Встановлено, що директорка одного з комунальних підприємств міськради, всупереч встановленим обмеженням, "з листопада 2022 року до червня 2023 року преміювала працівників, що призвело до безпідставного завищення потреби в бюджетних коштах і їх розтрати".

Начальниця бухгалтерської служби виконкому міськради, відповідальна за контроль за використанням коштів місцевого бюджету, внаслідок службової недбалості "допустила зазначені виплати, що спричинило збитків на загальну суму понад 3 млн грн".

Крім того, встановлено, що заступниця начальника Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради у період з січня 2022 року до травня 2024 року "уклала договори з постачальниками комунальних послуг для внутрішньо переміщених осіб і не застосувала пільгові тарифи, які Уряд надає такій категорії осіб".

Це, як вказують правоохоронці, призвело до зайвих виплат з міського бюджету на суму 4,3 млн грн.

Директорці КП Уманської міськради інкриміновано ч. 5 ст. 191 КК України, головній бухгалтерці виконкому та заступниці начальника управління — ч. 2 ст. 367 КК України

- додали прокурори.

На даний момент тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до розтрати бюджетних коштів, а також для визначення повного розміру завданих збитків. Крім того, перевіряється участь інших посадовців Управління соцзахисту та законність укладених договорів.

Збитки у 8 мільйонів: керівництво морського порту та бізнесмен підозрюються у масштабній схемі19.08.25, 10:17 • 3526 переглядiв

Альона Уткіна

Кримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Бангладеш
Умань