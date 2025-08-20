Трьох посадовців Уманської міськради підозрюють у розтраті понад 7,3 млн грн бюджетних коштів
Київ • УНН
Трьом керівникам підрозділів Уманської міської ради повідомлено про підозру у завданні збитків місцевому бюджету на суму понад 7,3 млн грн. Директорка незаконно преміювала працівників, головна бухгалтерка нараховувала незаконні виплати, а заступниця начальника управління соцзахисту не враховувала пільги для ВПО.
Трьом керівникам підрозділів Уманської міської ради повідомлено про підозру у завданні збитків місцевому бюджету на суму понад 7,3 млн грн. Слідство встановило, що директорка - незаконно преміювала працівників, головна бухгалтерка нараховувала незаконні виплати, а заступниця начальника управління соцзахисту не враховувала пільги для ВПО.
Про це повідомляє Офіс Генерального Прокурора пише УНН.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру трьом посадовим особам Уманської міської ради, які своїми протизаконними діями спричинили місцевому бюджету збитків на понад 7,3 млн грн
Встановлено, що директорка одного з комунальних підприємств міськради, всупереч встановленим обмеженням, "з листопада 2022 року до червня 2023 року преміювала працівників, що призвело до безпідставного завищення потреби в бюджетних коштах і їх розтрати".
Начальниця бухгалтерської служби виконкому міськради, відповідальна за контроль за використанням коштів місцевого бюджету, внаслідок службової недбалості "допустила зазначені виплати, що спричинило збитків на загальну суму понад 3 млн грн".
Крім того, встановлено, що заступниця начальника Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради у період з січня 2022 року до травня 2024 року "уклала договори з постачальниками комунальних послуг для внутрішньо переміщених осіб і не застосувала пільгові тарифи, які Уряд надає такій категорії осіб".
Це, як вказують правоохоронці, призвело до зайвих виплат з міського бюджету на суму 4,3 млн грн.
Директорці КП Уманської міськради інкриміновано ч. 5 ст. 191 КК України, головній бухгалтерці виконкому та заступниці начальника управління — ч. 2 ст. 367 КК України
На даний момент тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до розтрати бюджетних коштів, а також для визначення повного розміру завданих збитків. Крім того, перевіряється участь інших посадовців Управління соцзахисту та законність укладених договорів.
Збитки у 8 мільйонів: керівництво морського порту та бізнесмен підозрюються у масштабній схемі19.08.25, 10:17 • 3526 переглядiв