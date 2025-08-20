Трех должностных лиц Уманского горсовета подозревают в растрате более 7,3 млн грн бюджетных средств
Киев • УНН
Трем руководителям подразделений Уманского городского совета сообщено о подозрении в нанесении ущерба местному бюджету на сумму более 7,3 млн грн. Директор незаконно премировала работников, главный бухгалтер начисляла незаконные выплаты, а заместитель начальника управления соцзащиты не учитывала льготы для ВПЛ.
Об этом сообщает Офис Генерального Прокурора, пишет УНН.
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении трем должностным лицам Уманского городского совета, которые своими противозаконными действиями нанесли местному бюджету ущерб на более чем 7,3 млн грн
Установлено, что директор одного из коммунальных предприятий горсовета, вопреки установленным ограничениям, "с ноября 2022 года по июнь 2023 года премировала работников, что привело к безосновательному завышению потребности в бюджетных средствах и их растрате".
Начальница бухгалтерской службы исполкома горсовета, ответственная за контроль за использованием средств местного бюджета, вследствие служебной халатности "допустила указанные выплаты, что повлекло ущерб на общую сумму более 3 млн грн".
Кроме того, установлено, что заместитель начальника Управления труда и социальной защиты населения Уманского городского совета в период с января 2022 года по май 2024 года "заключила договоры с поставщиками коммунальных услуг для внутренне перемещенных лиц и не применила льготные тарифы, которые Правительство предоставляет такой категории лиц".
Это, как указывают правоохранители, привело к излишним выплатам из городского бюджета на сумму 4,3 млн грн.
Директору КП Уманского горсовета инкриминируется ч. 5 ст. 191 УК Украины, главному бухгалтеру исполкома и заместителю начальника управления — ч. 2 ст. 367 УК Украины
На данный момент продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к растрате бюджетных средств, а также для определения полного размера нанесенного ущерба. Кроме того, проверяется участие других должностных лиц Управления соцзащиты и законность заключенных договоров.
