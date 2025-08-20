Трех должностных лиц Уманского горсовета подозревают в растрате более 7,3 млн грн бюджетных средств

$41.360.10
Эксклюзив
11:22 • 16476 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 17044 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 31102 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 117966 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 46118 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 45022 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 43982 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 174094 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 146206 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 127977 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Спецпредставитель Трампа Уиткофф утверждает, что россияне "почти сразу" пошли на уступки на саммите на Аляске
20 августа, 07:31 • 11307 просмотра
Белый дом рассматривает Будапешт для мирных переговоров Зеленского с путиным - Politico
20 августа, 07:40 • 12939 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
20 августа, 08:11 • 34018 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
Эксклюзив
08:52 • 23918 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
09:18 • 22880 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
12:11 • 10799 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
11:22 • 16475 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
09:29 • 31099 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 117962 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 174092 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
12:51 • 6112 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
12:45 • 5112 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
11:47 • 7310 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
09:18 • 23193 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
20 августа, 08:11 • 34333 просмотра
Трех должностных лиц Уманского горсовета подозревают в растрате более 7,3 млн грн бюджетных средств

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Трем руководителям подразделений Уманского городского совета сообщено о подозрении в нанесении ущерба местному бюджету на сумму более 7,3 млн грн. Директор незаконно премировала работников, главный бухгалтер начисляла незаконные выплаты, а заместитель начальника управления соцзащиты не учитывала льготы для ВПЛ.

Трех должностных лиц Уманского горсовета подозревают в растрате более 7,3 млн грн бюджетных средств

Трем руководителям подразделений Уманского городского совета сообщено о подозрении в нанесении ущерба местному бюджету на сумму более 7,3 млн грн. Следствие установило, что директор – незаконно премировала работников, главный бухгалтер начисляла незаконные выплаты, а заместитель начальника управления соцзащиты не учитывала льготы для ВПЛ.

Об этом сообщает Офис Генерального Прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении трем должностным лицам Уманского городского совета, которые своими противозаконными действиями нанесли местному бюджету ущерб на более чем 7,3 млн грн

- говорится в сообщении.

Установлено, что директор одного из коммунальных предприятий горсовета, вопреки установленным ограничениям, "с ноября 2022 года по июнь 2023 года премировала работников, что привело к безосновательному завышению потребности в бюджетных средствах и их растрате".

Начальница бухгалтерской службы исполкома горсовета, ответственная за контроль за использованием средств местного бюджета, вследствие служебной халатности "допустила указанные выплаты, что повлекло ущерб на общую сумму более 3 млн грн".

Кроме того, установлено, что заместитель начальника Управления труда и социальной защиты населения Уманского городского совета в период с января 2022 года по май 2024 года "заключила договоры с поставщиками коммунальных услуг для внутренне перемещенных лиц и не применила льготные тарифы, которые Правительство предоставляет такой категории лиц".

Это, как указывают правоохранители, привело к излишним выплатам из городского бюджета на сумму 4,3 млн грн.

Директору КП Уманского горсовета инкриминируется ч. 5 ст. 191 УК Украины, главному бухгалтеру исполкома и заместителю начальника управления — ч. 2 ст. 367 УК Украины

- добавили прокуроры.

На данный момент продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к растрате бюджетных средств, а также для определения полного размера нанесенного ущерба. Кроме того, проверяется участие других должностных лиц Управления соцзащиты и законность заключенных договоров.

Убытки в 8 миллионов: руководство морского порта и бизнесмен подозреваются в масштабной схеме19.08.25, 10:17 • 3530 просмотров

Алена Уткина

Криминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Бангладеш
Умань