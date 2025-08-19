$41.260.08
05:19 • 8964 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 28770 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 49383 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 34009 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 29082 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 36467 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 89229 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 50538 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 85722 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 48411 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Убытки в 8 миллионов: руководство морского порта и бизнесмен подозреваются в масштабной схеме

Киев • УНН

 • 456 просмотра

Руководство морского торгового порта и предприниматель подозреваются в закупке техники по завышенной цене. Это нанесло государству более 8 млн грн убытков.

Убытки в 8 миллионов: руководство морского порта и бизнесмен подозреваются в масштабной схеме

Руководство государственного предприятия морского торгового порта и предприниматель оказались под следствием. По данным прокуратуры, они организовали схему по закупке техники по завышенной цене, что нанесло государству более 8 млн грн убытков. Об этом информирует Офис генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Правоохранители сообщили о подозрении директору государственного морского торгового порта, двум руководителям его структурных подразделений и бизнесмену. Следствие считает, что их действия привели к масштабным финансовым потерям для государства.

По данным следствия, должностные лица в сговоре с предпринимателем закупили два телескопических погрузчика почти за 20 млн грн, тогда как их реальная рыночная стоимость не превышала 12 млн грн. Таким образом, государственное предприятие переплатило около 8 млн грн, что и стало незаконным обогащением организаторов схемы.

Руководителям госпредприятия инкриминируют сразу несколько статей Уголовного кодекса Украины:

  • служебная халатность (ч. 2 ст. 367);
    • злоупотребление властью (ч. 2 ст. 364);
      • присвоение имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191).

        Во время обысков у подозреваемых дома и в офисах была изъята документация, которая, по словам следователей, подтверждает их причастность к сделке.

        Прокуратура уже подала в суд ходатайство об отстранении директора госпредприятия от должности. Также готовятся меры пресечения для всех фигурантов дела.

        В то же время, согласно ст. 62 Конституции Украины, каждое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

        СБУ выявила 207 агентов спецслужб рф, 52 - в Силах обороны, заблокировала 114 схем уклонистов15.08.2025, 10:17 • 4697 просмотров

        Степан Гафтко

        ОбществоЭкономикаКриминал и ЧП
        Генеральный прокурор Украины
        Одесский порт
        Украина