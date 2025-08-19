Убытки в 8 миллионов: руководство морского порта и бизнесмен подозреваются в масштабной схеме
Руководство морского торгового порта и предприниматель подозреваются в закупке техники по завышенной цене. Это нанесло государству более 8 млн грн убытков.
Руководство государственного предприятия морского торгового порта и предприниматель оказались под следствием. По данным прокуратуры, они организовали схему по закупке техники по завышенной цене, что нанесло государству более 8 млн грн убытков. Об этом информирует Офис генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Правоохранители сообщили о подозрении директору государственного морского торгового порта, двум руководителям его структурных подразделений и бизнесмену. Следствие считает, что их действия привели к масштабным финансовым потерям для государства.
По данным следствия, должностные лица в сговоре с предпринимателем закупили два телескопических погрузчика почти за 20 млн грн, тогда как их реальная рыночная стоимость не превышала 12 млн грн. Таким образом, государственное предприятие переплатило около 8 млн грн, что и стало незаконным обогащением организаторов схемы.
Руководителям госпредприятия инкриминируют сразу несколько статей Уголовного кодекса Украины:
- служебная халатность (ч. 2 ст. 367);
- злоупотребление властью (ч. 2 ст. 364);
- присвоение имущества в особо крупных размерах (ч. 5
ст. 191).
Во время обысков у подозреваемых дома и в офисах была изъята документация, которая, по словам следователей, подтверждает их причастность к сделке.
Прокуратура уже подала в суд ходатайство об отстранении директора госпредприятия от должности. Также готовятся меры пресечения для всех фигурантов дела.
В то же время, согласно ст. 62 Конституции Украины, каждое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.
