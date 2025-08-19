Збитки у 8 мільйонів: керівництво морського порту та бізнесмен підозрюються у масштабній схемі
Київ • УНН
Керівництво морського торговельного порту та підприємець підозрюються у закупівлі техніки за завищеною ціною. Це завдало державі понад 8 млн грн збитків.
Керівництво державного підприємства морського торговельного порту та підприємець опинилися під слідством. За даними прокуратури, вони організували схему з закупівлею техніки за завищеною ціною, що завдало державі понад 8 млн грн збитків. Про це інформує Офіс генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
Правоохоронці повідомили про підозру директору державного морського торговельного порту, двом керівникам його структурних підрозділів та бізнесмену. Слідство вважає, що їхні дії призвели до масштабних фінансових втрат для держави.
За даними слідства, посадовці у змові з підприємцем закупили два телескопічні навантажувачі майже за 20 млн грн, тоді як їхня реальна ринкова вартість не перевищувала 12 млн грн. Таким чином, державне підприємство переплатило близько 8 млн грн, що й стало незаконним збагаченням організаторів схеми.
Керівникам держпідприємства інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу України:
- службова недбалість (ч. 2 ст. 367);
- зловживання владою (ч. 2 ст. 364);
- привласнення майна в особливо великих розмірах (ч. 5
ст. 191).
Під час обшуків у підозрюваних вдома та в офісах було вилучено документацію, яка, за словами слідчих, підтверджує їхню причетність до оборудки.
Прокуратура вже подала до суду клопотання про відсторонення директора держпідприємства від посади. Також готуються запобіжні заходи для всіх фігурантів справи.
Водночас, згідно ст. 62 Конституції України, кожна особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в суді.
