Ущерб почти на 26 млн грн: разоблачены масштабные злоупотребления при закупке баллистических очков для Минобороны

Сотрудники ГБР при содействии СБУ разоблачили преступную схему и сообщили о подозрении должностным лицам Минобороны Украины и директору предприятия, действия которых нанесли ущерб государству на 25,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГБР и Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По данным УНН, подозрения получили экс-начальник Центрального управления контроля качества Минобороны Игорь Лещенко и директор ООО "ТТС Трейд Украины" Олег Гумен.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора установлены факты хищения бюджетных средств при государственных закупках для нужд Вооруженных Сил Украины

По данным следствия, в декабре 2024 года директор общества, выполняя условия заключенного договора, поставил государственному предприятию Министерства обороны Украины 18 000 защитных баллистических очков-масок.

Начальник специализированного подразделения и другие должностные лица Минобороны должным образом не проконтролировали качество поставленного товара. Несмотря на то, что первые образцы товара получили отрицательные заключения по результатам проведения лабораторных испытаний, они не инициировали проведение повторных испытаний в аккредитованных лабораториях.

Вместо этого поставщик предоставил положительные протоколы испытаний от другой организации, а начальник спецподразделения Минобороны утвердил партию товара как качественную.

В дальнейшем общество-поставщик передало закупленные очки-маски в воинскую часть и получило на свой счет бюджетные средства.

В результате чего Министерству обороны Украины нанесен материальный ущерб на более чем 25,7 млн грн.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 425 УК Украины. Один из фигурантов задержан, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное следствие продолжается, в настоящее время на причастность к совершению преступлений проверяются и другие должностные лица Минобороны, уголовно-правовая оценка действиям которых будет дана дополнительно