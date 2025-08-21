$41.380.02
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Ущерб почти на 26 млн грн: разоблачены масштабные злоупотребления при закупке баллистических очков для Минобороны

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Должностные лица Минобороны и директор предприятия получили подозрения за поставку некачественного снаряжения для ВСУ. Ущерб государству составил более 25,7 млн грн из-за некачественных баллистических очков-масок.

Ущерб почти на 26 млн грн: разоблачены масштабные злоупотребления при закупке баллистических очков для Минобороны

Сотрудники ГБР при содействии СБУ разоблачили преступную схему и сообщили о подозрении должностным лицам Минобороны Украины и директору предприятия, действия которых нанесли ущерб государству на 25,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГБР и Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным УНН, подозрения получили экс-начальник Центрального управления контроля качества Минобороны Игорь Лещенко и директор ООО "ТТС Трейд Украины" Олег Гумен.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора установлены факты хищения бюджетных средств при государственных закупках для нужд Вооруженных Сил Украины

- говорится в сообщении.

По данным следствия, в декабре 2024 года директор общества, выполняя условия заключенного договора, поставил государственному предприятию Министерства обороны Украины 18 000 защитных баллистических очков-масок.

Начальник специализированного подразделения и другие должностные лица Минобороны должным образом не проконтролировали качество поставленного товара. Несмотря на то, что первые образцы товара получили отрицательные заключения по результатам проведения лабораторных испытаний, они не инициировали проведение повторных испытаний в аккредитованных лабораториях.

Вместо этого поставщик предоставил положительные протоколы испытаний от другой организации, а начальник спецподразделения Минобороны утвердил партию товара как качественную.

В дальнейшем общество-поставщик передало закупленные очки-маски в воинскую часть и получило на свой счет бюджетные средства.

В результате чего Министерству обороны Украины нанесен материальный ущерб на более чем 25,7 млн грн.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 425 УК Украины. Один из фигурантов задержан, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное следствие продолжается, в настоящее время на причастность к совершению преступлений проверяются и другие должностные лица Минобороны, уголовно-правовая оценка действиям которых будет дана дополнительно

- добавили в Генпрокуратуре.

Досудебное расследование при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора осуществляют следователи ГБР при оперативном сопровождении ДЗНД СБ Украины.

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Министерство обороны Украины
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Украина