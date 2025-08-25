Разоблачена банковская афера на 38 миллионов: кредиты-фантомы, фиктивные контракты и деньги за границу

В Украине разоблачили масштабную схему хищения денег из банка, из-за которой финансовое учреждение потеряло более 38 миллионов гривен и фактически обанкротилось. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Как сообщили правоохранители, все началось с того, что руководство банка вместе с сообщниками выдавало кредиты двум компаниям без каких-либо гарантий. Формально - "на развитие бизнеса", а на самом деле эти деньги сразу конвертировали в валюту и вывели за границу через фиктивные контракты. Под видом предоплаты за товары средства перечислялись иностранным фирмам, которых на самом деле просто не существовало в реальном секторе.

Результатом указанных противоправных действий стало нанесение банку убытков в сумме 38,6 млн грн сообщили в ОГП.

Правоохранители установили, что к афере причастен бывший председатель правления банка, а также целая группа соучастников. Всем им сообщили о подозрении в присвоении чужого имущества в особо крупных размерах во время военного положения. За такие действия грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Следствие ведет ГБР при поддержке Нацполиции, а дело координирует Офис Генерального прокурора.

