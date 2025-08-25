Разоблачена банковская афера на 38 миллионов: кредиты-фантомы, фиктивные контракты и деньги за границу

$41.280.07
08:15 • 4472 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
06:07 • 21011 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 25994 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 16133 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 28268 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 45145 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 41184 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 38239 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 57563 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 90803 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Вражеские дроны атаковали Сумскую и Роменскую общины: детали
Израиль нанес масштабные авиаудары по Йемену после ракетной атаки хуситов
Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки
"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедии
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
06:07 • 21013 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
05:46 • 25995 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 год
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 57564 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 90804 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцем
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Андрей Сибига
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Вашингтон
Волынская область
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости Украины
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку
Беспилотный летательный аппарат
Евро
Боеприпасы
Доллар США
Пистолет

Разоблачена банковская афера на 38 миллионов: кредиты-фантомы, фиктивные контракты и деньги за границу

Киев • УНН

 • 22 просмотра

В Украине разоблачена масштабная схема хищения средств банка на более чем 38 миллионов гривен. Бывший председатель правления и сообщники выдавали кредиты фиктивным компаниям, выводя деньги за границу.

Разоблачена банковская афера на 38 миллионов: кредиты-фантомы, фиктивные контракты и деньги за границу

В Украине разоблачили масштабную схему хищения денег из банка, из-за которой финансовое учреждение потеряло более 38 миллионов гривен и фактически обанкротилось. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Как сообщили правоохранители, все началось с того, что руководство банка вместе с сообщниками выдавало кредиты двум компаниям без каких-либо гарантий. Формально - "на развитие бизнеса", а на самом деле эти деньги сразу конвертировали в валюту и вывели за границу через фиктивные контракты. Под видом предоплаты за товары средства перечислялись иностранным фирмам, которых на самом деле просто не существовало в реальном секторе.

Результатом указанных противоправных действий стало нанесение банку убытков в сумме 38,6 млн грн

сообщили в ОГП.

Правоохранители установили, что к афере причастен бывший председатель правления банка, а также целая группа соучастников. Всем им сообщили о подозрении в присвоении чужого имущества в особо крупных размерах во время военного положения. За такие действия грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Следствие ведет ГБР при поддержке Нацполиции, а дело координирует Офис Генерального прокурора.

Ущерб почти на 26 млн грн: разоблачены масштабные злоупотребления при закупке баллистических очков для Минобороны

Степан Гафтко

Гривна
Национальная полиция Украины
Генеральный прокурор Украины
Украина