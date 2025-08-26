$41.430.15
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
05:36 • 12066 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 20729 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 110462 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 71078 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 68454 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 197528 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 188272 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 70701 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 67824 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
70 обшуків і 12 підозр: у Києві викрили масштабну мережу підпільних казино

Київ • УНН

 • 54 перегляди

У Києві викрито 10 нелегальних гральних комплексів, які приносили організаторам пів мільйона гривень щоденно. 12 фігурантам оголошено підозри, вилучено техніку, зброю та документацію.

70 обшуків і 12 підозр: у Києві викрили масштабну мережу підпільних казино

Діяльність 10 нелегальних гральних комплексів, які щоденно приносили організаторам близько пів мільйона гривень і доступ до яких мали лише "свої" клієнти, зупинили у Києві. Нині 12 головним фігурантам уже оголошено підозри, пише УНН із посиланням на Національну поліцію.

Деталі

"Зловмисники налагодили діяльність 10 гральних комплексів у кількох районах столиці. Підпільні заклади працювали в закритому форматі і для "своїх" клієнтів. Лише за один день бізнес приносив спільникам щонайменше півмільйона гривень", - ідеться в повідомленні.

Правоохоронці, як вказано, "провели понад 70 санкціонованих обшуків", під час яких виявили і вилучили комп'ютерну та іншу техніку, мобільні телефони, а також чорнову бухгалтерію, зброю та набої. Вилучене відправлено на експертизу.

Правоохоронці зазначають, що "для клієнтів створювали комфортні умови для втягнення в азартні ігри та систематичне "просаджування" грошей".

"Потрапити всередину можна було виключно за попередньою домовленістю і лише після того, як адміністратор переконається, що за клієнтом немає "хвоста" з правоохоронців", - додали у поліції.

Персонал для роботи в залі підбирали ретельно та інструктували щодо правил роботи з клієнтами. Для робітників діяв дрес-код, заборона вживання алкоголю на робочому місці та обов'язкове звітування щодо роботи в робочий чат. Користувалися спільники й перевіреним способом "ліквідації" конкурентів. Вони банально викликали поліцію до їхніх закладів через підставних осіб, вказали у поліції.

Також там повідомили, що наразі "12-м фігурантам слідчі поліції вже оголосили про підозру".

Дохід за одну ніч до 1,2 млн грн: на Одещині затримали кримінальника, який організував нелегальний покерний клуб25.08.25, 15:02 • 3370 переглядiв

Альона Уткіна

КиївКримінал та НП
Боєприпаси
Пістолет
Національна поліція України
Київ