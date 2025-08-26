70 обшуків і 12 підозр: у Києві викрили масштабну мережу підпільних казино
Київ • УНН
У Києві викрито 10 нелегальних гральних комплексів, які приносили організаторам пів мільйона гривень щоденно. 12 фігурантам оголошено підозри, вилучено техніку, зброю та документацію.
Діяльність 10 нелегальних гральних комплексів, які щоденно приносили організаторам близько пів мільйона гривень і доступ до яких мали лише "свої" клієнти, зупинили у Києві. Нині 12 головним фігурантам уже оголошено підозри, пише УНН із посиланням на Національну поліцію.
Деталі
"Зловмисники налагодили діяльність 10 гральних комплексів у кількох районах столиці. Підпільні заклади працювали в закритому форматі і для "своїх" клієнтів. Лише за один день бізнес приносив спільникам щонайменше півмільйона гривень", - ідеться в повідомленні.
Правоохоронці, як вказано, "провели понад 70 санкціонованих обшуків", під час яких виявили і вилучили комп'ютерну та іншу техніку, мобільні телефони, а також чорнову бухгалтерію, зброю та набої. Вилучене відправлено на експертизу.
Правоохоронці зазначають, що "для клієнтів створювали комфортні умови для втягнення в азартні ігри та систематичне "просаджування" грошей".
"Потрапити всередину можна було виключно за попередньою домовленістю і лише після того, як адміністратор переконається, що за клієнтом немає "хвоста" з правоохоронців", - додали у поліції.
Персонал для роботи в залі підбирали ретельно та інструктували щодо правил роботи з клієнтами. Для робітників діяв дрес-код, заборона вживання алкоголю на робочому місці та обов'язкове звітування щодо роботи в робочий чат. Користувалися спільники й перевіреним способом "ліквідації" конкурентів. Вони банально викликали поліцію до їхніх закладів через підставних осіб, вказали у поліції.
Також там повідомили, що наразі "12-м фігурантам слідчі поліції вже оголосили про підозру".
