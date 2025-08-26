Шмыгаль и Келлог обсудили соглашение между США и Украиной о производстве дронов

В понедельник, 25 августа, министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу со спецпредставителем президента Соединенных Штатов Америки Китом Келлогом, во время которой обсудили подготовку к подписанию соглашения между Украиной и США о производстве и поставках беспилотников. Об этом глава МОУ сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Денис Шмыгаль проинформировал делегацию об оборонных приоритетах Украины.

Ключевое – наращивание производства боеприпасов и дронов для остановки наступления врага. Совместные проекты в этой сфере позволяют эффективнее обеспечивать украинских воинов оружием - говорится в сообщении.

Министр обороны Украины также обсудил с Келлогом создание надежных гарантий безопасности для предотвращения новой агрессии против Украины. Совместная работа над этими гарантиями продолжается в тесном сотрудничестве с международными партнерами.

Во время встречи начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов и руководитель Главного управления разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов предоставили американским партнерам детальный анализ военных планов россии и ситуации на фронте.

По словам Шмыгаля, во время встречи с Келлогом обсуждалась и подготовка к подписанию президентами Украины и США соглашения по производству и продаже беспилотников (Drone deal).

"Во время встречи американской стороне были переданы соответствующие документы", - добавил глава украинского оборонного ведомства.

Напомним

25 августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль посетил вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере одно из отечественных оборонных предприятий, которое специализируется на производстве беспилотных систем. На встрече также обсудили развитие ОПК и поддержку Украины, в частности $8,5 млрд помощи в 2026 году, большинство из которых направят на военное оборудование.

$500 млн на оружие США в рамках PURL и инвестиции в дроны: Шмыгаль переговорил с министром обороны Канады