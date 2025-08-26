Шмигаль і Келлог обговорили угоду між США та Україною щодо виробництва дронів
Київ • УНН
Міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом підготовку до підписання угоди про виробництво та постачання безпілотників. Сторони також обговорили оборонні пріоритети України та безпекові гарантії.
У понеділок, 25 серпня міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із спецпредставником президента Сполучених Штатів Америки Кітом Келлогом, під час якої обговорили підготовку до підписання угоди між Україною та США про виробництво й постачання безпілотників. Про це очільник МОУ повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
Денис Шмигаль поінформував делегацію про оборонні пріоритети України.
Ключове – нарощування виробництва боєприпасів і дронів для зупинення наступу ворога. Спільні проєкти у цій сфері дозволяють ефективніше забезпечувати українських воїнів зброєю
Міністр оборони України також обговорив з Келлогом створення надійних безпекових гарантій для запобігання новій агресії проти України. Спільна робота над цими гарантіями триває у тісній співпраці з міжнародними партнерами.
Під час зустрічі начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов та керівник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов надали американським партнерам детальний аналіз військових планів росії та ситуації на фронті.
За словами Шмигаля, під час зустрічі з Келлогом обговорювалася й підготовка до підписання президентами України і США угоди щодо виробництва та продажу безпілотників (Drone deal).
"Під час зустрічі американській стороні були передані відповідні документи", - додав очільник українського оборонного відомства.
Нагадаємо
25 серпня міністр оборони України Денис Шмигаль відвідав разом з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере одне з вітчизняних оборонних підприємств, яке спеціалізується на виробництві безпілотних систем. На зустрічі також обговорили розвиток ОПК та підтримку України, зокрема $8,5 млрд допомоги у 2026 році, більшість із яких спрямують на військове обладнання.
