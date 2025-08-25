Денис Шмигаль показав прем’єр-міністру Норвегії виробництво українських дронів
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та Денис Шмигаль відвідали українське підприємство з виробництва дронів. Норвегія виділить $8,5 млрд на підтримку України у 2026 році, більшість коштів піде на військове обладнання.
Міністр оборони України Денис Шмигаль відвідав разом з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере одне з вітчизняних оборонних підприємств, яке спеціалізується на виробництві безпілотних систем. На зустрічі також обговорили розвиток ОПК та підтримку України, зокрема $8,5 млрд допомоги у 2026 році, більшість із яких спрямують на військове обладнання. Про це він повідомив у понеділок, 25 серпня, у себе у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Разом із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере відвідали одне з оборонних підприємств України, що виробляє дрони. Показали новітні зразки українського озброєння та обговорили спроможності українського ОПК
Глава українського Міноборони наголосив, що Норвегія є важливим партнером України й допомагає в постачанні систем ППО Patriot, тренуванні й навчанні військових та інших сферах.
За словами Дениса Шмигаля, у наступному році Норвегія планує виділити кошти на підтримку України.
Також Норвегія планує виділити $8,5 млрд на підтримку України у 2026 році, більшість коштів піде на військове обладнання для Сил оборони України
"Закликав Норвегію надалі інвестувати в український ОПК, який стрімко розвивається. Це вагомий внесок у стабільність і безпеку в Європі". – підсумував міністр оборони України.
Нагадаємо
Норвегія виділить 8,45 млрд доларів на підтримку України у 2025-2026 роках. Країна також бере участь у постачанні систем Patriot, розвитку морських спроможностей та інвестуванні у виробництво українських дронів.
