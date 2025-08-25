Денис Шмигаль показав прем’єр-міністру Норвегії виробництво українських дронів

$41.280.07
Ексклюзив
15:56 • 8526 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 76752 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 55683 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 56158 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 174434 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 170726 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 66872 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах
24 серпня, 13:49 • 65883 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
24 серпня, 10:46 • 65619 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 51375 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?

Ексклюзив
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 76764 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня

Ексклюзив
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 174445 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей

Ексклюзив
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 170737 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік

Ексклюзив
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 131728 перегляди
Денис Шмигаль показав прем’єр-міністру Норвегії виробництво українських дронів

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та Денис Шмигаль відвідали українське підприємство з виробництва дронів. Норвегія виділить $8,5 млрд на підтримку України у 2026 році, більшість коштів піде на військове обладнання.

Денис Шмигаль показав прем’єр-міністру Норвегії виробництво українських дронів

Міністр оборони України Денис Шмигаль відвідав разом з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере одне з вітчизняних оборонних підприємств, яке спеціалізується на виробництві безпілотних систем. На зустрічі також обговорили розвиток ОПК та підтримку України, зокрема $8,5 млрд допомоги у 2026 році, більшість із яких спрямують на військове обладнання. Про це він повідомив у понеділок, 25 серпня, у себе у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Разом із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере відвідали одне з оборонних підприємств України, що виробляє дрони. Показали новітні зразки українського озброєння та обговорили спроможності українського ОПК

- йдеться у дописі.

Глава українського Міноборони наголосив, що Норвегія є важливим партнером України й допомагає в постачанні систем ППО Patriot, тренуванні й навчанні військових та інших сферах.

За словами Дениса Шмигаля, у наступному році Норвегія планує виділити кошти на підтримку України.

Також Норвегія планує виділити $8,5 млрд на підтримку України у 2026 році, більшість коштів піде на військове обладнання для Сил оборони України

- написав Денис Шмигаль.

"Закликав Норвегію надалі інвестувати в український ОПК, який стрімко розвивається. Це вагомий внесок у стабільність і безпеку в Європі". – підсумував міністр оборони України.

Нагадаємо

Норвегія виділить 8,45 млрд доларів на підтримку України у 2025-2026 роках. Країна також бере участь у постачанні систем Patriot, розвитку морських спроможностей та інвестуванні у виробництво українських дронів.

Обговорили посилення ППО, фінансування дронів та програму PURL: Зеленський у Києві зустрівся з віцеканцлером Німеччини25.08.25, 18:39 • 2038 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Йонас Гахр Сторе
Міністерство оборони України
Збройні сили України
MIM-104 Patriot
Норвегія
Європа
Україна
Денис Шмигаль
Безпілотний літальний апарат