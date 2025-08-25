$41.280.07
Эксклюзив
15:56 • 9490 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 80721 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 58201 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 58500 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 178960 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 174768 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 67941 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике
24 августа, 13:49 • 66400 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года
24 августа, 10:46 • 65918 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-луге
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 51543 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Денис Шмыгаль показал премьер-министру Норвегии производство украинских дронов

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и Денис Шмыгаль посетили украинское предприятие по производству дронов. Норвегия выделит $8,5 млрд на поддержку Украины в 2026 году, большая часть средств пойдет на военное оборудование.

Денис Шмыгаль показал премьер-министру Норвегии производство украинских дронов

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль посетил вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере одно из отечественных оборонных предприятий, специализирующееся на производстве беспилотных систем. На встрече также обсудили развитие ОПК и поддержку Украины, в частности $8,5 млрд помощи в 2026 году, большинство из которых направят на военное оборудование. Об этом он сообщил в понедельник, 25 августа, у себя в своем Telegram-канале, передает УНН.

Вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере посетили одно из оборонных предприятий Украины, производящее дроны. Показали новейшие образцы украинского вооружения и обсудили возможности украинского ОПК

- говорится в сообщении.

Глава украинского Минобороны подчеркнул, что Норвегия является важным партнером Украины и помогает в поставках систем ПВО Patriot, тренировке и обучении военных и других сферах.

По словам Дениса Шмыгаля, в следующем году Норвегия планирует выделить средства на поддержку Украины.

Также Норвегия планирует выделить $8,5 млрд на поддержку Украины в 2026 году, большинство средств пойдет на военное оборудование для Сил обороны Украины

- написал Денис Шмыгаль.

"Призвал Норвегию в дальнейшем инвестировать в украинский ОПК, который стремительно развивается. Это весомый вклад в стабильность и безопасность в Европе". – подытожил министр обороны Украины.

Напомним

Норвегия выделит 8,45 млрд долларов на поддержку Украины в 2025-2026 годах. Страна также участвует в поставках систем Patriot, развитии морских возможностей и инвестировании в производство украинских дронов.

Вита Зеленецкая

Политика
Йонас Гар Стере
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
MIM-104 Patriot
Норвегия
Европа
Украина
Денис Шмыгаль
Беспилотный летательный аппарат