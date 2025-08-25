Денис Шмыгаль показал премьер-министру Норвегии производство украинских дронов
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и Денис Шмыгаль посетили украинское предприятие по производству дронов. Норвегия выделит $8,5 млрд на поддержку Украины в 2026 году, большая часть средств пойдет на военное оборудование.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере одно из отечественных оборонных предприятий, специализирующееся на производстве беспилотных систем. На встрече также обсудили развитие ОПК и поддержку Украины, в частности $8,5 млрд помощи в 2026 году, большинство из которых направят на военное оборудование. Об этом он сообщил в понедельник, 25 августа, у себя в своем Telegram-канале, передает УНН.
Вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере посетили одно из оборонных предприятий Украины, производящее дроны. Показали новейшие образцы украинского вооружения и обсудили возможности украинского ОПК
Глава украинского Минобороны подчеркнул, что Норвегия является важным партнером Украины и помогает в поставках систем ПВО Patriot, тренировке и обучении военных и других сферах.
По словам Дениса Шмыгаля, в следующем году Норвегия планирует выделить средства на поддержку Украины.
Также Норвегия планирует выделить $8,5 млрд на поддержку Украины в 2026 году, большинство средств пойдет на военное оборудование для Сил обороны Украины
"Призвал Норвегию в дальнейшем инвестировать в украинский ОПК, который стремительно развивается. Это весомый вклад в стабильность и безопасность в Европе". – подытожил министр обороны Украины.
Норвегия выделит 8,45 млрд долларов на поддержку Украины в 2025-2026 годах. Страна также участвует в поставках систем Patriot, развитии морских возможностей и инвестировании в производство украинских дронов.
