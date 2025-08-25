Обсудили усиление ПВО, финансирование дронов и программу PURL: Зеленский в Киеве встретился с вице-канцлером Германии
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-канцлером, министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем во время его первого визита в Украину. Обсудили усиление ПВО, финансирование производства дронов и возможности программы PURL.
Детали
Рад приветствовать с первым визитом в Киеве вице-канцлера, министра финансов Германии Ларса Клингбайля. Обсудили усиление нашей противовоздушной обороны, финансирование украинского производства дронов и возможности программы PURL по закупке американского оружия для нашего государства. Продолжается работа по закупке двух дополнительных систем Patriot, а также по поставке дополнительных ЗРК IRIS-T немецкого производства
По его словам, также обсудили дипломатические усилия ради мира, усиление санкций против России и гарантии безопасности.
Продолжается соответствующая дипломатическая работа, в частности на уровне советников по национальной безопасности. Рассчитываем, что Германия будет среди лидеров в разработке и реализации гарантий безопасности
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины является битвой добра и зла. Он подчеркнул, что эта война является не просто агрессией одного государства против другого, а является войной мировоззрений.