Обсудили усиление ПВО, финансирование дронов и программу PURL: Зеленский в Киеве встретился с вице-канцлером Германии

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Эксклюзив
15:56 • 1478 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
13:29 • 37961 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 30015 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
11:41 • 31371 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 126253 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 126701 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 55554 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 59846 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 62944 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 49936 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.2м/с
43%
748мм
Популярные новости
Украинцы накопили до 2 миллионов долгов по штрафам ПДД: где за полгода больше всегоPhoto25 августа, 07:18 • 5448 просмотра
В Смеле военнообязанный выпрыгнул из авто по дороге в учебный центр и умер - ТЦК25 августа, 07:59 • 5732 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте25 августа, 08:15 • 93759 просмотра
Норвегия выделит $8,45 млрд на поддержку Украины и усилит оборонные возможности10:57 • 33587 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 27423 просмотра
публикации
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 28257 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 37956 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 126245 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 126695 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 108598 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кароль Навроцкий
Кит Келлог
Йонас Гар Стере
Кшиштоф Гавковский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Норвегия
Реклама
УНН Lite
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 28257 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 42585 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 79683 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 62274 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 60622 просмотра
Актуальное
Доллар США
Chevrolet Aveo
Гривна
Евро
Старлинк

Обсудили усиление ПВО, финансирование дронов и программу PURL: Зеленский в Киеве встретился с вице-канцлером Германии

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-канцлером Германии Ларсом Клингбайлем. Стороны обсудили усиление ПВО, финансирование производства дронов и программу PURL.

Обсудили усиление ПВО, финансирование дронов и программу PURL: Зеленский в Киеве встретился с вице-канцлером Германии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-канцлером, министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем во время его первого визита в Украину. Обсудили усиление ПВО, финансирование производства дронов и возможности программы PURL.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Рад приветствовать с первым визитом в Киеве вице-канцлера, министра финансов Германии Ларса Клингбайля. Обсудили усиление нашей противовоздушной обороны, финансирование украинского производства дронов и возможности программы PURL по закупке американского оружия для нашего государства. Продолжается работа по закупке двух дополнительных систем Patriot, а также по поставке дополнительных ЗРК IRIS-T немецкого производства

- сообщил Зеленский. 

По его словам, также обсудили дипломатические усилия ради мира, усиление санкций против России и гарантии безопасности.

Продолжается соответствующая дипломатическая работа, в частности на уровне советников по национальной безопасности. Рассчитываем, что Германия будет среди лидеров в разработке и реализации гарантий безопасности

 - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины является битвой добра и зла. Он подчеркнул, что эта война является не просто агрессией одного государства против другого, а является войной мировоззрений.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Зенитная война
MIM-104 Patriot
ИРИС-Т
Германия
KAB-1500L
Владимир Зеленский
Украина
Беспилотный летательный аппарат
Киев
Харьков