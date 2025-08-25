Саме на нашій землі сьогодні битва добра і зла - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що війна росії проти України є битвою добра і зла. Він подякував присутнім за розуміння того, що є добро і зло в цій війні.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна росії проти України є битвою добра і зла. Він наголосив, що ця війна є не просто агресією однієї держави проти іншої, а є війною світоглядів, пише УНН з посиланням на виступ Президента під час молитовного сніданку.
Деталі
Це більше, ніж просто агресія однієї держави проти іншої. Це війна світоглядів. Це війна фундаментальних явищ. Саме на нашій землі сьогодні битва добра і зла. Українці знають це, і у кожного є свої приклади, власні моменти з цього життя, коли ти бачив зло, і коли ти бачив Бога
Президент також подякував усім присутнім за розуміння того, що є добром і злом у цій війні.
Ми дякуємо за розуміння, хто є хто у цій війні. Розуміння, що таке добро і зло, і на якому ми з вами боці. Я хочу подякувати усім за цю підтримку, за цю боротьбу
Доповнення
Спецпредставник США Кіт Келлог висловив надію, що вже наступного року Україна може зустріти День незалежності у мирі. Він підкреслив, що триває складний процес досягнення безпекових гарантій і миру, який є набагато важчим за саму війну.