Ексклюзив
13:29 • 10166 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 8474 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 24 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
11:41 • 11404 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах
24 серпня, 13:49
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
24 серпня, 10:46
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
24 серпня, 09:24
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святом
Саме на нашій землі сьогодні битва добра і зла - Зеленський

Київ • УНН

 • 1084 перегляди

Президент Зеленський заявив, що війна росії проти України є битвою добра і зла. Він подякував присутнім за розуміння того, що є добро і зло в цій війні.

Саме на нашій землі сьогодні битва добра і зла - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна росії проти України є битвою добра і зла. Він наголосив, що ця війна є не просто агресією однієї держави проти іншої, а є війною світоглядів, пише УНН з посиланням на виступ Президента під час молитовного сніданку.

Деталі

Це більше, ніж просто агресія однієї держави проти іншої. Це війна світоглядів. Це війна фундаментальних явищ. Саме на нашій землі сьогодні битва добра і зла. Українці знають це, і у кожного є свої приклади, власні моменти з цього життя, коли ти бачив зло, і коли ти бачив Бога

- зазначив Зеленський.

Президент також подякував усім присутнім за розуміння того, що є добром і злом у цій війні.

Ми дякуємо за розуміння, хто є хто у цій війні. Розуміння, що таке добро і зло, і на якому ми з вами боці. Я хочу подякувати усім за цю підтримку, за цю боротьбу

 - підкреслив Зеленський.

Доповнення

Спецпредставник США Кіт Келлог висловив надію, що вже наступного року Україна може зустріти День незалежності у мирі. Він підкреслив, що триває складний процес досягнення безпекових гарантій і миру, який є набагато важчим за саму війну.

Павло Зінченко

