Келлог: "Cподіваюся, наступного Дня незалежності Україна буде мирною"

Кіт Келлог, спецпредставник США, висловив надію, що вже наступного року Україна може зустріти День незалежності у мирі. Він підкреслив, щоується складний процес досягнення безпекових гарантій і миру, який, за його словами, є набагато важчим за саму війну. Про це він заявив під час молитовного сніданку, передає УНН. Деталі Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що сподівається вже наступного року побачити Україну, яка відзначатиме День незалежності під мирним небом. За його словами, зараз триває робота над мирним процесом: Дуже важко працюємо. Сподіваємося дійти до ситуації, коли вже найближчим часом можна буде дійти до гарантій безпеки. Це робота, яка ще триває Він також наголосив, що важливим є питання українських військових спроможностей і політичних та дипломатичних можливостей та підкреслив, що нинішня війна - найбільша в Європі з часів Другої світової: Насправді зараз кількість убитих і поранених більша, ніж ми мали під час Другої світової війни - підкреслив він. Дуже сподіваюся, що вже наступного дня незалежності настане свято, і буде святом, коли Україна буде вільною, мирною - додав Келлог.