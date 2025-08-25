$41.280.07
Ексклюзив
11:41 • 2074 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
08:15 • 34266 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 59550 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 63311 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 34520 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 44888 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 55100 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 46231 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 40106 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 76242 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Келлог: "Cподіваюся, наступного Дня незалежності Україна буде мирною"

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Спецпредставник США Кіт Келлог висловив сподівання, що Україна зустріне наступний День незалежності у мирі. Він зазначив, що процес досягнення безпекових гарантій є складнішим за саму війну.

Келлог: "Cподіваюся, наступного Дня незалежності Україна буде мирною"

Кіт Келлог, спецпредставник США, висловив надію, що вже наступного року Україна може зустріти День незалежності у мирі. Він підкреслив, що триває складний процес досягнення безпекових гарантій і миру, який, за його словами, є набагато важчим за саму війну. Про це він заявив під час молитовного сніданку, передає УНН.

Деталі

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що сподівається вже наступного року побачити Україну, яка відзначатиме День незалежності під мирним небом.

За його словами, зараз триває робота над мирним процесом:

Дуже важко працюємо. Сподіваємося дійти до ситуації, коли вже найближчим часом можна буде дійти до гарантій безпеки. Це робота, яка ще триває

Він також наголосив, що важливим є питання українських військових спроможностей і політичних та дипломатичних можливостей та підкреслив, що нинішня війна - найбільша в Європі з часів Другої світової:

Насправді зараз кількість убитих і поранених більша, ніж ми мали під час Другої світової війни

- підкреслив він.

Дуже сподіваюся, що вже наступного дня незалежності настане свято, і буде святом, коли Україна буде вільною, мирною

- додав Келлог.

Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року24.08.25, 16:49 • 44874 перегляди

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Друга світова війна
Кіт Келлог
Сполучені Штати Америки
Україна