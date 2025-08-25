Келлог: «Надеюсь, в следующий День независимости Украина будет мирной»

Кит Келлогг, спецпредставитель США, выразил надежду, что уже в следующем году Украина сможет встретить День независимости в мире. Он подчеркнул, что продолжается сложный процесс достижения гарантий безопасности и мира, который, по его словам, намного тяжелее самой войны. Об этом он заявил во время молитвенного завтрака, передает УНН.

По его словам, сейчас идет работа над мирным процессом:

Очень тяжело работаем. Надеемся дойти до ситуации, когда уже в ближайшее время можно будет дойти до гарантий безопасности. Это работа, которая еще продолжается

Он также подчеркнул, что важным является вопрос украинских военных возможностей и политических и дипломатических возможностей и подчеркнул, что нынешняя война - крупнейшая в Европе со времен Второй мировой:

На самом деле сейчас количество убитых и раненых больше, чем мы имели во время Второй мировой войны

Очень надеюсь, что уже на следующий день независимости наступит праздник, и будет праздником, когда Украина будет свободной, мирной