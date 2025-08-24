Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года

$41.220.00
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-луге
09:24 • 18964 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 18522 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздником
24 августа, 05:50 • 23725 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 год
23 августа, 07:20 • 61106 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 57286 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 31507 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
22 августа, 15:16 • 55137 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
22 августа, 14:47 • 34877 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 38835 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
США одобрили продажу Украине более 3 тысяч ракет ERAM - WSJ
24 августа, 04:31 • 8208 просмотра
Атака врага на Днепропетровщину: погибла 47-летняя женщина
24 августа, 04:45 • 8418 просмотра
лукашенко "поздравил" Украину с Днем независимости: цинично пожелал "найти ответ на вызовы"
09:09 • 8316 просмотра
российская альпинистка 11 дней провела на пике Победы в Кыргызстане и погибла
09:59 • 10074 просмотра
Чрезвычайная ситуация в Ереване: российский истребитель врезался в городскую инфраструктуру
13:30 • 5180 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 год
24 августа, 05:50 • 23725 просмотра
24 августа, 05:50 • 23725 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 07:20 • 61106 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов
22 августа, 15:31 • 37937 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
22 августа, 14:39 • 38835 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони
22 августа, 13:10 • 25052 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка
22 августа, 11:46 • 26316 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку
22 августа, 10:17 • 28954 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico
22 августа, 02:18 • 35538 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года
Киев • УНН
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года

Киев • УНН

 • 716 просмотра

Украина провела обмен пленными, вернув домой военных ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и гражданских. Большинство из них находились в плену с 2022 года, среди них журналист Дмитрий Хилюк.

Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года

Украина смогла вернуть из российского плена защитников - представителей ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы.

Передает УНН со ссылкой на страницу президента Украины Владимира Зеленского.

Детали

Сегодня наши люди возвращаются домой. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них были в плену еще с 2022 года. 

Из плена в РФ возвращается журналист Дмитрий Хилюк, который был похищен в Киевской области в марте 2022-го. 

Наконец-то он дома, в Украине. Обмены продолжаются. И возможно это благодаря нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины.

- подчеркнул президент Украины. 

Зеленский поблагодарил за посреднические усилия Объединенные Арабские Эмираты.

Партнерам, которые помогают. Спасибо ОАЭ за помощь. 

- отметил президент. 

Также Зеленский упомянул всех, кто помогает осуществлять возвращение украинских защитников.

Нашей команде, которая работает каждый день. Спасибо всем, кто своей работой дает возможность, чтобы наши люди возвращались.

Напомним

По данным минобороны РФ, очередной обмен пленными между Россией и Украиной сегодня состоялся, об этом сообщал УНН ранее. 

Игорь Тележников

ОбществоПолитика
Киевская область
Национальная гвардия Украины
Государственная пограничная служба Украины
Вооруженные силы Украины
Объединенные Арабские Эмираты
Владимир Зеленский
Украина