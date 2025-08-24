Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года

Украина смогла вернуть из российского плена защитников - представителей ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы.

Передает УНН со ссылкой на страницу президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодня наши люди возвращаются домой. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них были в плену еще с 2022 года.