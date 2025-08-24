Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года
Киев • УНН
Украина провела обмен пленными, вернув домой военных ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и гражданских. Большинство из них находились в плену с 2022 года, среди них журналист Дмитрий Хилюк.
Украина смогла вернуть из российского плена защитников - представителей ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы.
Передает УНН со ссылкой на страницу президента Украины Владимира Зеленского.
Детали
Сегодня наши люди возвращаются домой. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них были в плену еще с 2022 года.
Из плена в РФ возвращается журналист Дмитрий Хилюк, который был похищен в Киевской области в марте 2022-го.
Наконец-то он дома, в Украине. Обмены продолжаются. И возможно это благодаря нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины.
Зеленский поблагодарил за посреднические усилия Объединенные Арабские Эмираты.
Партнерам, которые помогают. Спасибо ОАЭ за помощь.
Также Зеленский упомянул всех, кто помогает осуществлять возвращение украинских защитников.
Нашей команде, которая работает каждый день. Спасибо всем, кто своей работой дает возможность, чтобы наши люди возвращались.
Напомним
По данным минобороны РФ, очередной обмен пленными между Россией и Украиной сегодня состоялся, об этом сообщал УНН ранее.