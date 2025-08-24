росія заявляє про обмін полоненими 146 на 146

$41.220.00
47.980.00
ukenru
10:46 • 3292 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
09:24 • 13535 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
07:11 • 14460 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 18619 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 56153 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 55604 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 30597 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 54550 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 34656 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 37436 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
4м/с
61%
746мм
Популярнi новини
Партизани "АТЕШ" атакували енергетичний обʼєкт на залізниці у караваєво-черкеській республіці рфVideo24 серпня, 02:29 • 5432 перегляди
Україну накриють короткочасні дощі та грози: яка погода очікується в День НезалежностіPhoto24 серпня, 03:58 • 5764 перегляди
США схвалили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM - WSJ24 серпня, 04:31 • 4022 перегляди
Атака ворога на Дніпропетровщину: загинула 47-річна жінкаPhoto24 серпня, 04:45 • 4484 перегляди
російська альпіністка 11 днів провела на піку Перемоги в Киргизстані й загинула09:59 • 4134 перегляди
Публікації
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 18612 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 56147 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 34707 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 47685 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 35937 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Карні
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Європа
Карпати
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 37432 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 23865 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 25246 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 27941 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 34657 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Крилата ракета
COVID-19
Євро

росія заявляє про обмін полоненими 146 на 146

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Міноборони рф стверджує про обмін військовополоненими з Україною за формулою «146 на 146». До списку обміну також включено вісім мешканців курської області рф.

росія заявляє про обмін полоненими 146 на 146

За даними міноборони рф, черговий обмін полоненими між росією та Україною сьогодні відбувся, повідомлє УНН.

Деталі

За даними ЗМІ рф, що посилаються на міноборони країни-окупанта, в Україну повернуто 146 військовослужбовців. Взамін, москві передано 146 військовополонених зс рф.

В доповнення вказано, що до списку обміну також зараховано було вісім мешканців курської області рф. За цією ж інформацією,  посередницькі зусилля гуманітарного характеру надали ОАЕ.

Нагадаємо

Представники росії та України провели черговий раунд обміну полоненими 14 серпня.

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна в УкраїніНовини Світу
Курська область
Об'єднані Арабські Емірати
Україна