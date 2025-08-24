росія заявляє про обмін полоненими 146 на 146
Київ • УНН
Міноборони рф стверджує про обмін військовополоненими з Україною за формулою «146 на 146». До списку обміну також включено вісім мешканців курської області рф.
За даними міноборони рф, черговий обмін полоненими між росією та Україною сьогодні відбувся, повідомлє УНН.
Деталі
За даними ЗМІ рф, що посилаються на міноборони країни-окупанта, в Україну повернуто 146 військовослужбовців. Взамін, москві передано 146 військовополонених зс рф.
В доповнення вказано, що до списку обміну також зараховано було вісім мешканців курської області рф. За цією ж інформацією, посередницькі зусилля гуманітарного характеру надали ОАЕ.
Нагадаємо
Представники росії та України провели черговий раунд обміну полоненими 14 серпня.