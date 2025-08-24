Россия заявляет об обмене пленными 146 на 146
Киев • УНН
Минобороны РФ утверждает об обмене военнопленными с Украиной по формуле «146 на 146». В список обмена также включены восемь жителей Курской области РФ.
По данным минобороны РФ, очередной обмен пленными между Россией и Украиной сегодня состоялся, сообщает УНН.
Детали
По данным СМИ РФ, ссылающихся на минобороны страны-оккупанта, в Украину возвращено 146 военнослужащих. Взамен Москве передано 146 военнопленных ВС РФ.
В дополнение указано, что в список обмена также были включены восемь жителей Курской области РФ. По этой же информации, посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.
Напомним
Представители России и Украины провели очередной раунд обмена пленными 14 августа.