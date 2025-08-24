$41.220.00
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
09:24 • 13719 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
07:11 • 14642 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 18811 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 56339 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 55696 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 30647 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 54582 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 34670 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 37491 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Россия заявляет об обмене пленными 146 на 146

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Минобороны РФ утверждает об обмене военнопленными с Украиной по формуле «146 на 146». В список обмена также включены восемь жителей Курской области РФ.

По данным минобороны РФ, очередной обмен пленными между Россией и Украиной сегодня состоялся, сообщает УНН.

Детали

По данным СМИ РФ, ссылающихся на минобороны страны-оккупанта, в Украину возвращено 146 военнослужащих. Взамен Москве передано 146 военнопленных ВС РФ.

В дополнение указано, что в список обмена также были включены восемь жителей Курской области РФ. По этой же информации, посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.

Напомним

Представители России и Украины провели очередной раунд обмена пленными 14 августа.

Игорь Тележников

Курская область
Объединенные Арабские Эмираты
Украина