В росії заявили про черговий обмін полоненими
Київ • УНН
Відбувся черговий обмін полоненими між росією та Україною. Кожна сторона передала іншій по 84 військовослужбовці за посередництва ОАЕ.
Представники росії та України провели черговий раунд обміну полоненими, Про це повідомило Міноборони рф, пише УНН.
Деталі
Україна передала росії 84 полонених, заявили в Міноборони рф, натомість росія передала 84 полонених ЗСУ.
Як підкреслили у відомстві рф, обмін пройшов за посередництва ОАЕ.
В Україні повідомлення про обмін наразі не коментували.
Нагадаємо
Обмін військовополонених за результатами другого раунду перемовин у Стамбулі ще не завершений. росія не повернула важкохворих, важкопоранених та молодих українських захисників.