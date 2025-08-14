В росії заявили про черговий обмін полоненими

Представники росії та України провели черговий раунд обміну полоненими, Про це повідомило Міноборони рф, пише УНН.

Деталі

Україна передала росії 84 полонених, заявили в Міноборони рф, натомість росія передала 84 полонених ЗСУ.

Як підкреслили у відомстві рф, обмін пройшов за посередництва ОАЕ.

В Україні повідомлення про обмін наразі не коментували.

Нагадаємо

Обмін військовополонених за результатами другого раунду перемовин у Стамбулі ще не завершений. росія не повернула важкохворих, важкопоранених та молодих українських захисників.