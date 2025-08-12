$41.450.06
Ексклюзив
12:50 • 3210 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 13960 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 16539 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
09:50 • 22999 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 17963 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 14710 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 12735 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
12 серпня, 06:06 • 14525 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
12 серпня, 05:29 • 19031 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 82594 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
УНН Lite
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 19868 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 25413 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 182177 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 125364 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 241506 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії

Київ • УНН

 • 3204 перегляди

Обмін військовополонених за результатами другого раунду перемовин у Стамбулі ще не завершений. росія не повернула важкохворих, важкопоранених та молодих українських захисників.

Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії

Обмін військовополонених за результатами другого раунду перемовин з росією в Стамбулі ще не завершений. Держава-агресор не повернула ще всі категорії - важкохворих, важкопоранених й молодих українських захисників. Про це заявив журналісту УНН представник ГУР Андрій Юсов.

Юсов прокоментував неправдиву заяву глави російської делегації та радника російського диктатора володимира мединського, який заявив, що нібито третій великий обмін полоненими не розпочався через "відмову України від 1000 полонених".

росія в черговий раз після досягнення домовленостей в Стамбулі, перед реалізацією якихось чергових домовленостей намагається проводити інформаційну кампанію дезінформації. Нічого спільного з реальним станом речей це безумовно не має 

- сказав Юсов.

Представник ГУР наголосив, що саме росія є державою-агресором, порушником міжнародного гуманітарного права й вона систематично порушує права полонених.

Обмін полоненими в межах "Стамбулу-2"

Україна працює над тим, щоб якомога швидше звільнити, повернути з російського полону всіх українських військовополонених, цивільних заручників. Що стосується реалізації домовленостей у Стамбулі, то другий Стамбул ще не закінчений, це означає, що держава-агресор не повернула ще всі категорії "всіх на всіх" - важкохворих, важкопоранених й молодих українських захисників 

- розповів Юсов.

Обмін полоненими в межах "Стамбулу-3"

Окрім того, він прокоментував останню домовленість між рф та Україною в рамках третьої зустрічі делегацій в Стамбулі.

Що стосується третього етапу Стамбула, в рамках якого Україна має повернути 1200 наших оборонців, то підготовка до реалізації цих заходів наразі триває 

- заявив Юсов.

Доповнення

Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) повідомляв, що росія продовжує інформаційну кампанію з дискредитації процесу обміну полоненими. Україна наполягає на обміні за принципом "всіх на всіх". росія ж намагається дискредитувати процес і уникнути такого формату обміну полоненими.

Омбудсман Лубінець Дмитро також повідомляв, що ворог поширює чергове ІПСО на темі обмінів. Мета — дискредитація зусиль українських органів і дестабілізація внутрішньої ситуації.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що загалом у межах Стамбула повернули понад тисячу українських воїнів.

Домовленості в Стамбулі

Під час першого раунду переговорів рф та України в Стамбулі, який відбувся у травні було узгоджено масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Ця домовленість була реалізована в три етапи.

Згодом у 2 червня, на других переговорах у Стамбулі, українська та російська делегації домовилися здійснити обмін з фокусом на тяжкопоранених та молоді.

В червні було проведено вісім обмінів, а в липні один.

Секретар РНБО Рустем Умєров після третього раунду перемовин в Стамбулі з рф заявляв, що понад 1,2 тис. людей візьмуть участь у гуманітарному обміні між росією та Україно.

Анна Мурашко

Війна
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Стамбул
Володимир Зеленський
Україна