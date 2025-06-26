Обмін полоненими 26 червня: повернуто групу віком до 25 років та з проблеми зі здоров’ям

До України повернуто групу Захисників, віком до 25 років, а також оборонців, що отримали поранення та мають проблеми зі здоров’ям. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає УНН.

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Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими згідно з домовленостями у Стамбулі. Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України повернуто на Батьківщину групу Захисників, віком до 25 років, а також Оборонців, що отримали поранення та мають проблеми зі здоров’ям - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ДШВ, Сил ТрО, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

Переважна більшість звільнених сьогодні Захисників утримувалася в неволі більше трьох років. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Специфіка сьогоднішнього етапу обміну - вдалося повернути додому молодих воїнів. Наймолодшому Захиснику - 24 роки і він потрапив в полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року, у віці 21-го року. Також вдалося визволити з неволі нацгвардійців, що охороняли ЧАЕС - інформує Координаційний штаб.

Найстаршому Оборонцю, якого вдалося повернути на Батьківщину - 62 роки. Серед звільнених сьогодні Захисників є офіцери.

Загалом додому повертаються українці, що обороняли країну на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках - повідомляє Координаційний штаб.

Наголошується, що звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Координаційний штаб продовжує роботу і найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських бранців - йдеться в повідомленні.

Омбудсман Лубінець Дмитро опублікував відео з обміну.

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