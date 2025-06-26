Обмен пленными 26 июня: возвращена группа в возрасте до 25 лет и с проблемами со здоровьем

В Украину возвращена группа Защитников, возрастом до 25 лет, а также защитники, получившие ранения и имеющие проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.

Детали

Сегодня состоялся очередной этап большого обмена пленными согласно договоренностям в Стамбуле. Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными по поручению Президента Украины возвращена на Родину группа Защитников, возрастом до 25 лет, а также Защитников, получивших ранения и имеющих проблемы со здоровьем - говорится в сообщении.

Сообщается, что на родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШВ, Сил ТрО, а также бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.

Преимущественное большинство освобожденных сегодня Защитников содержалось в неволе более трех лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя. Специфика сегодняшнего этапа обмена - удалось вернуть домой молодых воинов. Самому молодому Защитнику - 24 года и он попал в плен во время обороны Мариуполя в апреле 2022 года, в возрасте 21-го года. Также удалось освободить из неволи нацгвардейцев, охранявших ЧАЭС - информирует Координационный штаб.

Самому старшему Защитнику, которого удалось вернуть на Родину - 62 года. Среди освобожденных сегодня Защитников есть офицеры.

В целом домой возвращаются украинцы, оборонявшие страну на Донецком, Харьковском, Луганском, Херсонском, Киевском и Сумском направлениях - сообщает Координационный штаб.

Отмечается, что освобожденные из плена Защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.

Координационный штаб продолжает работу и в ближайшее время будет проведен следующий этап освобождения украинских пленников - говорится в сообщении.

Омбудсман Лубинец Дмитрий опубликовал видео с обмена.

Большинство были в плену с 22-го года: Зеленский заявил о новом этапе обмена пленными с рф