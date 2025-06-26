Большинство были в плену с 22-го года: Зеленский заявил о новом этапе обмена пленными с рф

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение нового этапа обмена пленными с рф. По его словам, удалось вернуть воинов, которые были в плену с 22-го года, передает УНН.

Продолжаем обмены, еще один этап. Сегодня возвращаются воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них были в плену с 22-го года. Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждой фамилии. Должны вернуть всех наших домой. Спасибо каждому, кто помогает нам в этом - заявил Зеленский.

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