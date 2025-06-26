В кремле заявили, что дата третьего тура "Стамбула" определится после завершения обменов пленными
Киев • УНН
песков заявил, что даты третьего раунда переговоров в Стамбуле определятся после завершения обмена пленными. Он также отметил, что "мир через силу" не относится к россии, но она заинтересована в усилиях США по Украине.
После завершения процедур по обмену пленными, о которых договорились в Стамбуле, наступит время определиться с датами третьего раунда переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Дата третьего тура "Стамбула" определится после завершения обменов пленными
Добавим
Кроме того, пресс-секретарь кремля высказался о конфликтах в Украине и вокруг Ирана.
Конфликты в Украине и вокруг Ирана несопоставимы
Он также добавил, что "тезис "мир через силу" в отношении россии не применяется.
Вместе с тем песков подчеркнул, что рф заинтересована в том, чтобы США продолжали свои усилия в отношении Украины.
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