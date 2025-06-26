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В кремле заявили, что дата третьего тура "Стамбула" определится после завершения обменов пленными

Киев • УНН

 • 414 просмотра

песков заявил, что даты третьего раунда переговоров в Стамбуле определятся после завершения обмена пленными. Он также отметил, что "мир через силу" не относится к россии, но она заинтересована в усилиях США по Украине.

В кремле заявили, что дата третьего тура "Стамбула" определится после завершения обменов пленными

После завершения процедур по обмену пленными, о которых договорились в Стамбуле, наступит время определиться с датами третьего раунда переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Дата третьего тура "Стамбула" определится после завершения обменов пленными

 - сообщил песков.

Добавим

Кроме того, пресс-секретарь кремля высказался о конфликтах в Украине и вокруг Ирана.

Конфликты в Украине и вокруг Ирана несопоставимы 

- отметил песков.

Он также добавил, что "тезис "мир через силу" в отношении россии не применяется.

Вместе с тем песков подчеркнул, что рф заинтересована в том, чтобы США продолжали свои усилия в отношении Украины.

путин заявил трампу, что рф готова к переговорам с украиной после 22 июня14.06.25, 19:43 • 4882 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
Турция
Соединённые Штаты
Украина
Иран
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