У кремлі заявили, що дата третього туру "Стамбула" визначиться після завершення обмінів полоненими
Київ • УНН
пєсков заявив, що дати третього раунду переговорів у Стамбулі визначаться після завершення обміну полоненими. Він також зазначив, що "мир через силу" не стосується росії, але вона зацікавлена у зусиллях США щодо України.
Після завершення процедур з обміну полоненими, про які домовилися у Стамбулі, настане час визначитись із датами третього раунду переговорів. Про це заявив речник кремля дмитро пєсков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Дата третього туру "Стамбула" визначиться після завершення обмінів полоненими
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Крім того, речник кремля висловився про конфлікти в Україні та навколо Ірану.
Конфлікти в Україні та навколо Ірану непорівнянні
Він також додав, що "теза "мир через силу" щодо росії не застосовується.
Натомість пєсков наголосив, що рф зацікавлена в тому, щоб США продовжували свої зусилля щодо України.
путін заявив трампу, що рф готова до переговорів з Україною після 22 червня14.06.25, 19:43 • 4882 перегляди