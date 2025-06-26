У кремлі заявили, що дата третього туру "Стамбула" визначиться після завершення обмінів полоненими

Після завершення процедур з обміну полоненими, про які домовилися у Стамбулі, настане час визначитись із датами третього раунду переговорів. Про це заявив речник кремля дмитро пєсков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Дата третього туру "Стамбула" визначиться після завершення обмінів полоненими - повідомив пєсков.

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Крім того, речник кремля висловився про конфлікти в Україні та навколо Ірану.

Конфлікти в Україні та навколо Ірану непорівнянні - зазначив пєсков.

Він також додав, що "теза "мир через силу" щодо росії не застосовується.

Натомість пєсков наголосив, що рф зацікавлена ​​в тому, щоб США продовжували свої зусилля щодо України.

путін заявив трампу, що рф готова до переговорів з Україною після 22 червня