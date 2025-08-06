росія поширює фейки про обмін полоненими, намагаючись дискредитувати Україну - ЦПД
Київ • УНН
росія продовжує інформаційну кампанію з дискредитації обміну полоненими, поширюючи фейкові "звернення" від імені українських військовополонених. Україна наполягає на обміні "всіх на всіх", тоді як рф намагається уникнути такого формату.
росія продовжує інформаційну кампанію з дискредитації процесу обміну полоненими. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що у проросійських медіа поширюється фейкове "звернення" нібито від імені українських військовополонених, у якому йдеться про "виключення окремих осіб зі списків на обмін" і небажання їх повертати.
Ця інформація не відповідає дійсності. Україна наполягає на обміні за принципом "всіх на всіх". росія ж намагається дискредитувати процес і уникнути такого формату обміну полоненими
Там називають це черговим кроком російської пропаганди, спрямованим на підрив довіри до офіційних українських інститутів і дискредитацію механізмів обміну.
Контекст
Раніше ЦПД повідомляв про наміри росіян продовжити інформаційну кампанію щодо дискредитації процесів обмінів, а також спростовував фейк, що Україна нібито відмовляється забирати своїх громадян з пункту пропуску "Верхній Ларс".
Нагадаємо
Президент Зеленський обговорив з Умєровим та Єрмаком переговорний трек, включаючи обмін 1200 полонених. Також обговорювалася підготовка енергетики до опалювального сезону та розвиток ППО.
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