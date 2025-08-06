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росія поширює фейки про обмін полоненими, намагаючись дискредитувати Україну - ЦПД

Київ • УНН

 • 706 перегляди

росія продовжує інформаційну кампанію з дискредитації обміну полоненими, поширюючи фейкові "звернення" від імені українських військовополонених. Україна наполягає на обміні "всіх на всіх", тоді як рф намагається уникнути такого формату.

росія поширює фейки про обмін полоненими, намагаючись дискредитувати Україну - ЦПД

росія продовжує інформаційну кампанію з дискредитації процесу обміну полоненими. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у проросійських медіа поширюється фейкове "звернення" нібито від імені українських військовополонених, у якому йдеться про "виключення окремих осіб зі списків на обмін" і небажання їх повертати.

Ця інформація не відповідає дійсності. Україна наполягає на обміні за принципом "всіх на всіх". росія ж намагається дискредитувати процес і уникнути такого формату обміну полоненими

- вказують у ЦПД.

Там називають це черговим кроком російської пропаганди, спрямованим на підрив довіри до офіційних українських інститутів і дискредитацію механізмів обміну.

Контекст

Раніше ЦПД повідомляв про наміри росіян продовжити інформаційну кампанію щодо дискредитації процесів обмінів, а також спростовував фейк, що Україна нібито відмовляється забирати своїх громадян з пункту пропуску "Верхній Ларс".

Нагадаємо

Президент Зеленський обговорив з Умєровим та Єрмаком переговорний трек, включаючи обмін 1200 полонених. Також обговорювалася підготовка енергетики до опалювального сезону та розвиток ППО.

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Вадим Хлюдзинський

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