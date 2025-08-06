Россия распространяет фейки об обмене пленными, пытаясь дискредитировать Украину - ЦПД
Киев • УНН
Россия продолжает информационную кампанию по дискредитации обмена пленными, распространяя фейковые "обращения" от имени украинских военнопленных. Украина настаивает на обмене "всех на всех", тогда как РФ пытается избежать такого формата.
Россия продолжает информационную кампанию по дискредитации процесса обмена пленными. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в пророссийских медиа распространяется фейковое "обращение" якобы от имени украинских военнопленных, в котором говорится об "исключении отдельных лиц из списков на обмен" и нежелании их возвращать.
Эта информация не соответствует действительности. Украина настаивает на обмене по принципу "всех на всех". Россия же пытается дискредитировать процесс и избежать такого формата обмена пленными
Там называют это очередным шагом российской пропаганды, направленным на подрыв доверия к официальным украинским институтам и дискредитацию механизмов обмена.
Контекст
Ранее ЦПД сообщал о намерениях россиян продолжить информационную кампанию по дискредитации процессов обменов, а также опровергал фейк, что Украина якобы отказывается забирать своих граждан из пункта пропуска "Верхний Ларс".
Напомним
Президент Зеленский обсудил с Умеровым и Ермаком переговорный трек, включая обмен 1200 пленных. Также обсуждалась подготовка энергетики к отопительному сезону и развитие ПВО.
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