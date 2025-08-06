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В Украине распространяется фейковая рассылка от имени "Укрпочты": мошенники выманивают данные через SMS

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Клиентам "Укрпочты" рассылают фейковые смс-сообщения, которые ведут на фишинговые сайты. В самой "Укрпочте" уже подтвердили, что к таким рассылкам компания не имеет никакого отношения. Центр противодействия дезинформации предостерегает украинцев от мошеннических схем.

В Украине распространяется фейковая рассылка от имени "Укрпочты": мошенники выманивают данные через SMS

Центр противодействия дезинформации предупреждает о новой мошеннической схеме — украинцам приходят SMS с якобы просьбой от "Укрпочты" подтвердить адрес доставки. Ссылка в сообщении ведет на поддельный сайт.

 Об этом сообщает ЦПД, пишет УНН.

Детали

В интернете активизировалась фишинговая схема, замаскированная под официальные сообщения от "Укрпочты". Как сообщает Центр противодействия дезинформации, пользователям приходят SMS, в которых предлагают подтвердить адрес доставки заказа, нажав на указанную ссылку.

На самом деле этот URL ведет на мошеннический ресурс, созданный для похищения личных данных и, вероятно, доступа к банковским счетам.

Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите свои персональные данные

-  отмечают в ЦПД.

В "Укрпочте" подтвердили, что не имеют никакого отношения к таким рассылкам. В компании подчеркнули: они не присылают SMS с незнакомых номеров и не просят клиентов вводить персональные данные на сторонних сайтах.

В случае получения такого сообщения стоит сообщить о нем киберполиции.

Напомним

Центр противодействия дезинформации СНБО прогнозирует усиление российской пропаганды. Ожидаются информационные операции по митингам, прифронтовым регионам, дискредитации переговоров и подрыву доверия к украинской ПВО.

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП
Совет национальной безопасности и обороны Украины
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