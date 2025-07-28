Російська пропаганда готує нові інформаційні атаки на Україну - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації прогнозує посилення російської пропаганди щодо мітингів в Україні та інформаційних операцій у прифронтових регіонах. Очікуються фальшиві повідомлення про евакуацію та дискредитація України.
Центр протидії дезінформації РНБО прогнозує посилення російської пропаганди протягом найближчих двох тижнів. Очікуються інформаційні операції щодо мітингів, прифронтових регіонів, дискредитації переговорів у Стамбулі та підриву довіри до української ППО, повідомили у ЦПД РНБО у понеділок, пише УНН.
Центр протидії дезінформації прогнозує, що в найближчі два тижні російська пропаганда посилить використання теми мітингів в Україні у своїх інформаційних кампаніях. Очікується, що ворожі ресурси поширюватимуть неправдиві твердження, що український народ нібито вимагає "капітуляції", "повалення влади" та "припинення війни будь-якою ціною"
Окрім того, за даними Центру протидії дезінформації, "очікується посилення інформаційних операцій ворога, спрямованих на жителів прифронтових регіонів України". "Зокрема, поширюватимуться фальшиві повідомлення про нібито евакуацію працівників військових адміністрацій, провокаційні "зливи" від імені українських військових або місцевої влади тощо з метою залякування людей та створення враження обвалу оборони ЗСУ", - ідеться у повідомленні.
"Очікується також, що росіяни продовжать інформаційні маніпуляції - від спроб дискредитації України у контексті переговорів у Стамбулі до розкручування теми обміну військовополоненими та підриву довіри до сил української ППО", - наголосили у ЦПД.
Подають як "антиамериканський переворот": рф розпочала масштабну інформоперацію проти України, використовуючи "антикорупційні протести"24.07.25, 18:50 • 4052 перегляди