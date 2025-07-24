Подають як "антиамериканський переворот": рф розпочала масштабну інформоперацію проти України, використовуючи "антикорупційні протести"

Ворог розпочав масштабну інформаційну операцію проти України з використанням чинника "антикорупційних протестів в Україні". До зазначеної операції, крім федеральних ресурсів, кремль активно залучає пул підконтрольних медіа, блогерів, інфлюенсерів у країнах Заходу, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

До здійснення інформаційного впливу вже залучені закордонні можливості всіх російських спецслужб. російські пропагандистські майданчики подають зміни в антикорупційному законодавстві як "антиамериканський переворот" та спробу "мінімізації впливу Заходу всередині політичної системи України". Це супроводжується масштабуванням наративу про глибоку кризу українського суспільства - йдеться у повідомленні.

Для надання подібним тезам авторитетності, насамперед у європейському інформаційному просторі, російська пропаганда у вигідний спосіб вириває з контексту та інтерпретує коментарі західних дипломатів, політиків та журналістів. Це подається як свідчення розчарування країн Заходу проведенням українських реформ, загроза можливого запровадження санкцій і втрати Україною безвізу. Для посилення ефекту маніпулятивно спотворюється відеоконтент із протестних заходів, додали у зовнішній розвідці.

На переконання Голови СЗРУ Олега Іващенка: "Сьогодні ми маємо бути єдині як ніколи, бо рівень загроз лише зростає. Маємо памʼятати, що головне джерело небезпеки – це росія, яка, не змігши завоювати нашу державу, прагне посіяти розбрат і підірвати Україну зсередини. Агресор використовував і використовуватиме найменший привід для руйнування нашої єдності та дискредитації України, насамперед на міжнародній арені. Я майже щодня спілкуюся з керівниками партнерських спецслужб з питань спільної протидії російській агресії. Колеги вказують на важливість збереження феноменального рівня консолідації українського суспільства, що ми проявили в ці роки війни".

Розвідки європейських країн також відзначають активізацію маніпулятивних і дезінформаційних ресурсів кремля в інформаційному просторі країн Заходу.

Пропагандисти кремля та росзмі масово підтримали протестувальників проти закону про НАБУ

Нагадаємо

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що росія намагається використати внутрішні протести в Україні, пов’язані із ухваленням Закону №12414, як інструмент підриву національної стійкості.