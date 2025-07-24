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Подають як "антиамериканський переворот": рф розпочала масштабну інформоперацію проти України, використовуючи "антикорупційні протести"

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що росія розпочала масштабну інформаційну операцію проти України, використовуючи чинник "антикорупційних протестів". Кремль залучає підконтрольні медіа, блогерів та інфлюенсерів на Заході для поширення наративів про кризу в українському суспільстві та "антиамериканський переворот".

Подають як "антиамериканський переворот": рф розпочала масштабну інформоперацію проти України, використовуючи "антикорупційні протести"

Ворог розпочав масштабну інформаційну операцію проти України з використанням чинника "антикорупційних протестів в Україні". До зазначеної операції, крім федеральних ресурсів, кремль активно залучає пул підконтрольних медіа, блогерів, інфлюенсерів у країнах Заходу, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

До здійснення інформаційного впливу вже залучені закордонні можливості всіх російських спецслужб. російські пропагандистські майданчики подають зміни в антикорупційному законодавстві як "антиамериканський переворот" та спробу "мінімізації впливу Заходу всередині політичної системи України". Це супроводжується масштабуванням наративу про глибоку кризу українського суспільства 

- йдеться у повідомленні.

Для надання подібним тезам авторитетності, насамперед у європейському інформаційному просторі, російська пропаганда у вигідний спосіб вириває з контексту та інтерпретує коментарі західних дипломатів, політиків та журналістів. Це подається як свідчення розчарування країн Заходу проведенням українських реформ, загроза можливого запровадження санкцій і втрати Україною безвізу. Для посилення ефекту маніпулятивно спотворюється відеоконтент із протестних заходів, додали у зовнішній розвідці.

На переконання Голови СЗРУ Олега Іващенка: "Сьогодні ми маємо бути єдині як ніколи, бо рівень загроз лише зростає. Маємо памʼятати, що головне джерело небезпеки – це росія, яка, не змігши завоювати нашу державу, прагне посіяти розбрат і підірвати Україну зсередини. Агресор використовував і використовуватиме найменший привід для руйнування нашої єдності та дискредитації України, насамперед на міжнародній арені. Я майже щодня спілкуюся з керівниками партнерських спецслужб з питань спільної протидії російській агресії. Колеги вказують на важливість збереження феноменального рівня консолідації українського суспільства, що ми проявили в ці роки війни".

Розвідки європейських країн також відзначають активізацію маніпулятивних і дезінформаційних ресурсів кремля в інформаційному просторі країн Заходу.

Пропагандисти кремля та росзмі масово підтримали протестувальників проти закону про НАБУ24.07.25, 16:39 • 1536 переглядiв

Нагадаємо

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що росія намагається використати внутрішні протести в Україні, пов’язані із ухваленням Закону №12414, як інструмент підриву національної стійкості. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Служба зовнішньої розвідки України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна
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