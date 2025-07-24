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Пропагандисти кремля та росзмі масово підтримали протестувальників проти закону про НАБУ

Київ • УНН

 • 804 перегляди

російські пропагандисти схвально поставились до акцій протесту в Україні,закликаючи українців продовжити мітинги. ГУР МОУ та СЗРУ повідомили, що росія використовує ці протести для підриву здатності України чинити опір агресії.

Пропагандисти кремля та росзмі масово підтримали протестувальників проти закону про НАБУ

російські пропагандисти та ЗМІ схвально відреагували на протести в Україні. Вони закликали українців продовжити мітинги та повалити українську владу, а Америку – припинити фінансування України та надання озброєння. 

Так, пропагандистка Ольга Скабєєва на своєму Телеграм каналі закликала українців "вигнати Президента України"

"У Києві спалахнули масштабні протести проти президента України Зеленського, який є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та покласти край війні. Молодець український народ! Виженіть його з кабінету! І Америка має ПРИПИНИТИ фінансування та відправку озброєння!" – написала пропагандистка.

Пропагандист Володимир Соловйов регулярно публікує у своєму Телеграм каналі дописи про акції, очікуючи, що українці скинуть "корумпований режим".

Не залишився осторонь Анатолій Шарій, який нагадав про те, що Україна має історію масових протестів, які переростали в революції.

"Мітинги відбуваються всупереч забороні масових зібрань в умовах воєнного стану – як раз тоді, коли Київ домагається продовження допомоги та постачань озброєння від ЄС. Україна має історію масових демонстрацій, які вже переростали в успішні революції, змітаючи корумповані та авторитарні режими", – наголосив він.

Пропагандистське видання Russia News вийшло із заголовком "Новий Майдан: протести (на) Україні розпалюються ще більше, тисячі людей вийшли на мітинг у Києві".

У той же час Царьград повідомив: "Почалось: (На) Україні готують новий Майдан. Київ спалахнув, і вже не від російських ракет. Зеленського приговорили".

Вчора ГУР МОУ повідомило, що росія, зокрема спецслужби та пропагандисти кремля, мають намір використати протести щодо Закону №12414 для підриву здатності нашої держави чинити спротив повномасштабній збройній агресії.

Також у Службі зовнішньої розвідки України зазначили, що противник розпочав масштабну інформаційну операцію проти України з використанням чинника "антикорупційних протестів в Україні". За отриманою СЗРУ інформацією, до зазначеної операції, крім федеральних ресурсів, кремль активно залучає пул підконтрольних медіа, блогерів, інфлюенсерів у країнах Заходу.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоПолітика
Служба зовнішньої розвідки України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ
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