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Пропагандисты кремля и россми массово поддержали протестующих против закона о НАБУ

Киев • УНН

 • 346 просмотра

российские пропагандисты одобрительно отнеслись к акциям протеста в Украине, призывая украинцев продолжить митинги. ГУР МОУ и СВРУ сообщили, что россия использует эти протесты для подрыва способности Украины сопротивляться агрессии.

Пропагандисты кремля и россми массово поддержали протестующих против закона о НАБУ

российские пропагандисты и СМИ одобрительно отреагировали на протесты в Украине. Они призвали украинцев продолжить митинги и свергнуть украинскую власть, а Америку – прекратить финансирование Украины и предоставление вооружения.

Так, пропагандистка Ольга Скабеева на своем Телеграм-канале призвала украинцев "изгнать Президента Украины"

"В Киеве вспыхнули масштабные протесты против президента Украины Зеленского, который является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и положить конец войне. Молодец украинский народ! Изгоните его из кабинета! И Америка должна ПРЕКРАТИТЬ финансирование и отправку вооружения!" – написала пропагандистка.

Пропагандист Владимир Соловьев регулярно публикует в своем Телеграм-канале сообщения об акциях, ожидая, что украинцы свергнут "коррумпированный режим".

Не остался в стороне Анатолий Шарий, который напомнил о том, что Украина имеет историю массовых протестов, которые перерастали в революции.

"Митинги проходят вопреки запрету массовых собраний в условиях военного положения – как раз тогда, когда Киев добивается продолжения помощи и поставок вооружения от ЕС. Украина имеет историю массовых демонстраций, которые уже перерастали в успешные революции, сметая коррумпированные и авторитарные режимы", – подчеркнул он.

Пропагандистское издание Russia News вышло с заголовком "Новый Майдан: протесты (на) Украине разгораются еще больше, тысячи людей вышли на митинг в Киеве".

В то же время Царьград сообщил: "Началось: (На) Украине готовят новый Майдан. Киев вспыхнул, и уже не от российских ракет. Зеленского приговорили".

Вчера ГУР МОУ сообщило, что россия, в частности спецслужбы и пропагандисты кремля, намерены использовать протесты по Закону №12414 для подрыва способности нашего государства сопротивляться полномасштабной вооруженной агрессии.

Также в Службе внешней разведки Украины отметили, что противник начал масштабную информационную операцию против Украины с использованием фактора "антикоррупционных протестов в Украине". По полученной СВРУ информации, к указанной операции, кроме федеральных ресурсов, кремль активно привлекает пул подконтрольных медиа, блогеров, инфлюенсеров в странах Запада.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Обществополитика
Служба внешней разведки Украины
Главное управление разведки Украины
Соединённые Штаты
Украина
Киев
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